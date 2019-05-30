Российским пенсионерам доплатят 4,7 млрд рублей

В доплаты пенсионерам предлагается заложить в бюджет 2019 года дополнительно около 4 млрд рублей, следует из поправок в закон о бюджете на текущий год. РИА Новости сообщает, что деньги пойдут на софинансирование региональной социальной доплаты.