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Экономика

Российским пенсионерам доплатят 4,7 млрд рублей

В доплаты пенсионерам предлагается заложить в бюджет 2019 года дополнительно около 4 млрд рублей, следует из поправок в закон о бюджете на текущий год. РИА Новости сообщает, что деньги пойдут на софинансирование региональной социальной доплаты.

Пенсионеры.
Пенсионеры.
СС0

Таким образом, финансирование госпрограммы «Социальная поддержка граждан» составит 1,380 трлн рублей.

Доплаты направят:

  • 4,3 млн пенсионеров,
  • детям погибших сотрудников МВД, в том числе на летний оздоровительный отдых — 362,3 млн,
  • для выдачи субсидий на господдержку фонда «Центр защиты прав граждан» — 70 млн,
  • на оплату пенсионерам-таможенникам проезда в санаторно-курортные учреждения ФТС и обратно — 42,9 млн,
  • на членский взнос в Международную ассоциацию социального обеспечения — 0,4 млн рублей.
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