Российским пенсионерам доплатят 4,7 млрд рублей

Таким образом, финансирование госпрограммы «Социальная поддержка граждан» составит 1,380 трлн рублей.
Доплаты направят:
- 4,3 млн пенсионеров,
- детям погибших сотрудников МВД, в том числе на летний оздоровительный отдых — 362,3 млн,
- для выдачи субсидий на господдержку фонда «Центр защиты прав граждан» — 70 млн,
- на оплату пенсионерам-таможенникам проезда в санаторно-курортные учреждения ФТС и обратно — 42,9 млн,
- на членский взнос в Международную ассоциацию социального обеспечения — 0,4 млн рублей.