Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 марта -14°C
﻿
Экономика
61

Российским сенаторам показали, как работает «Фабрика процессов» в Алтайском крае

Сенаторы Дмитрий Кузьмин и Александр Пронюшкин посетили 11 марта «Фабрику процессов» в Алтайском крае, которая работает на базе центра «Мой бизнес».

Как работает «Фабрика процессов» в Алтайском крае.
Как работает «Фабрика процессов» в Алтайском крае.
Краевое автономное учреждение «Алтайский центр кластерного развития»

Представители Совфеда, входящие в состав комитета по экономической политике, ознакомились с тем, как здесь реализуется национальный проект «Производительность труда».

Опыт организации «Фабрики процессов» гостям из Москвы представил заместитель министра экономического развития Алтайского края, начальник управления инновационного развития и кластерной политики Алексей Ерохин.

Тренер фабрики Дмитрий Сахаров рассказал сенаторам об особенностях работы.

На «Фабрике процессов» представители различных компаний — от генерального директора до рядовых работников — имеют возможность в имитируемом производственном процессе получить опыт применения инструментов бережливого производства, а также понять, как внедряемые на предприятиях улучшения влияют на операционные и экономические показатели.

Преимущественно участниками «Фабрики процессов» являются сотрудники подразделений или участков, где планируется применение инструментов бережливого производства.

Стоит отметить, что кроме непосредственных участников нацпроекта «Производительность труда» направить своих сотрудников для обучения на специализированной площадке могут и другие компании.

Справка

Главной целью национального проекта «Производительность труда» является обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей отечественной экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн до 30 млрд рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−67−92, 20−65−56 или по электронной почте: innov@alregn.ru

  • Новости компаний
Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость