Российским сенаторам показали, как работает «Фабрика процессов» в Алтайском крае

Сенаторы Дмитрий Кузьмин и Александр Пронюшкин посетили 11 марта «Фабрику процессов» в Алтайском крае, которая работает на базе центра «Мой бизнес».

Представители Совфеда, входящие в состав комитета по экономической политике, ознакомились с тем, как здесь реализуется национальный проект «Производительность труда».

Опыт организации «Фабрики процессов» гостям из Москвы представил заместитель министра экономического развития Алтайского края, начальник управления инновационного развития и кластерной политики Алексей Ерохин.

Тренер фабрики Дмитрий Сахаров рассказал сенаторам об особенностях работы.

На «Фабрике процессов» представители различных компаний — от генерального директора до рядовых работников — имеют возможность в имитируемом производственном процессе получить опыт применения инструментов бережливого производства, а также понять, как внедряемые на предприятиях улучшения влияют на операционные и экономические показатели.

Преимущественно участниками «Фабрики процессов» являются сотрудники подразделений или участков, где планируется применение инструментов бережливого производства.

Стоит отметить, что кроме непосредственных участников нацпроекта «Производительность труда» направить своих сотрудников для обучения на специализированной площадке могут и другие компании.

Справка

Главной целью национального проекта «Производительность труда» является обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей отечественной экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн до 30 млрд рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−67−92, 20−65−56 или по электронной почте: innov@alregn.ru