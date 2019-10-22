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Экономика

Российский авиазавод перешел на «двухдневку»

Руководство 322-го Авиационного ремонтного завода в селе Воздвиженка (Приморский край) перевело своих работников на двухдневную рабочую неделю.

Вертолеты.
Вертолеты.
kremlin.ru

Единственное предприятие по ремонту самолетов и вертолетов государственной и гражданской авиации в ДФО испытывает серьезные финансовые трудности.

Причина — несоблюдение сроков контрактования гособоронзаказа, задержки авансирования и оплаты уже выполненных работ, сообщает РИА Новости.

Власти Приморья и предприятие обратилось к правительству РФ с предложением поддержать проект по сборке гражданских самолетов на заводе для выхода предприятия из кризиса, сообщил агентству представитель администрации края, пишет bfm.ru.

Федерация профсоюзов Приморского края сообщила, что после перевода на «двухдневку» 52 работника написали заявления об увольнении.

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