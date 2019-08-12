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Экономика

Российский бизнесмен предложил пенсионерам не унижаться и приносить свои продукты в его магазин

В Екатеринбурге бизнесмен Иван Зайченко предложил пенсионерам приносить свои заготовки и выращенные на участках продукты в его магазин «Жизньмарт», где они будут продаваться на специальной полке.

Морковь. Овощи.
Морковь. Овощи.
СС0

Чтобы выставить свои товары на продажу, человек должен заполнить небольшую форму и указать в ней название продукта, цену, свое имя и номер телефона для перевода через «Сбербанк Онлайн». Покупатель будет оплачивать покупку через банковский перевод прямо на карту фермеру, сообщает Лента.ру.

«Мы себе с этой продажи брать ничего не станем», — отметил Зайченко, призвав пенсионеров активнее нести им свой урожай.



Предприниматель напомнил, что сейчас пенсионерам часто приходится унижаться, чтобы заработать немного денег продажами, их гоняет полиция, они сидят на улице в снег и в дождь. Он уверен, что это можно изменить, и призвал другие магазины последовать их примеру.

Рынок
Рынок
СС0



«Многие, конечно, скажут, что тут много манипуляций: товар будут брать, а деньги не скидывать. Но я верю, что может быть по-другому. Меня всегда поражало, как в Швейцарии местные фермеры оставляют свой урожай вдоль дороги, а проезжающие водители его берут, складывая деньги в коробочку. Все по-честному. Люди друг другу доверяют. Чем мы-то хуже?», — заключил мужчина.



Ранее Иван Зайченко бесплатно отдавал в своем магазине продукты с истекшим сроком годности, чтобы малоимущие не рылись в помойках, но после предупреждения Роспотребнадзора раздачу еды прекратили.

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