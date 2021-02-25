Российский дипломат призвал срочно избавиться от долларовой зависимости

России в срочном порядке нужно принять меры, чтобы свести зависимость экономики от доллара к минимуму, поскольку администрация США во главе с Джо Байденом сигнализирует о планах усилить санкционное давление на Москву, пишет Bloomberg со ссылкой на слова замминистра иностранных дел Сергея Рябкова.

«Нам нужно дистанцироваться от финансовой и экономической системы США и избавиться от зависимости от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий … Нам нужно сократить роль доллара в любых операциях», — сказал Рябков.

За последние годы США провели более 90 раундов антироссийских санкций в рамках которых под ограничения попали российские банки, госкорпорации, компании нефтегазового сектора, высшие должностные лица и бизнесмены, указал сотрудник МИД, пишет Lenta.ru.

Между тем дипломат напомнил, что МИД России не отвечает за экономическую политику страны. Рябков не уточнил, какие конкретно шаги Москва может предпринять, чтобы снизить долларовую зависимость.