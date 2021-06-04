4 июня
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Экономика

Российский губернатор привез на экономический форум живого камчатского краба

Власти Мурманской области привезли на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) живого камчатского краба.

Море, краб.
Море, краб.
CC0

Губернатор региона Андрей Чибис сообщил, что краба доставили из села Териберка, чтобы «показать богатства Арктики».

У краба прозвище Юрий. В Министерстве информационной политики Мурманской области рассказали ТАСС, что он «приносит инвестиционную удачу».

Членистоногого поселили в большом аквариуме с другими обитателями Баренцева моря на стенде области. В ведомстве добавили, что он вызвал «большой ажиотаж среди участников ПМЭФ».

Однако вылов такого краба в Мурманской области запрещен, пишет «Новая газета».

О крабе

Камчатского краба завезли в Баренцево море во время научного эксперимента в 60-х годах прошлого столетия. Его популяция обширна, пишет polit.ru.

Однако на всей территории Мурманской области любительский лов этого краба до 2020 года включительно был полностью запрещен.

С 2021 года вылов разрешили только в сезон — с 15 августа по 15 декабря. При этом добывать его можно в шести специально отведенных и удаленных от жилья точках Мурманской области.

Также действует ограничение по количеству —не более одного краба на человека в сутки, писала «Медуза» (издание внесено в реестр иноагентов).

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