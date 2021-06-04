Российский губернатор привез на экономический форум живого камчатского краба

Губернатор региона Андрей Чибис сообщил, что краба доставили из села Териберка, чтобы «показать богатства Арктики».

У краба прозвище Юрий. В Министерстве информационной политики Мурманской области рассказали ТАСС, что он «приносит инвестиционную удачу».

Членистоногого поселили в большом аквариуме с другими обитателями Баренцева моря на стенде области. В ведомстве добавили, что он вызвал «большой ажиотаж среди участников ПМЭФ».

Однако вылов такого краба в Мурманской области запрещен, пишет «Новая газета».

О крабе

Камчатского краба завезли в Баренцево море во время научного эксперимента в 60-х годах прошлого столетия. Его популяция обширна, пишет polit.ru.

Однако на всей территории Мурманской области любительский лов этого краба до 2020 года включительно был полностью запрещен.

С 2021 года вылов разрешили только в сезон — с 15 августа по 15 декабря. При этом добывать его можно в шести специально отведенных и удаленных от жилья точках Мурманской области.

Также действует ограничение по количеству —не более одного краба на человека в сутки, писала «Медуза» (издание внесено в реестр иноагентов).