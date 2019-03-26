Российский миллиардер более чем в миллион раз нарастил уставный капитал компании

Российский миллиардер Виктор Вексельберг увеличил уставный капитал компании «Ренова» более чем в миллион раз: с 28 тыс. до 35,78 млрд рублей, пишут « Ведомости ».

Такой шаг может быть связан с переездом в российскую юрисдикцию, налоговой оптимизацией, попыткой минимизировать последствия американских санкций или подготовкой к реализации крупного проекта, предполагают эксперты.

Кроме того, возможен сценарий, в котором увеличение уставного капитала вызвано новым законом о строительстве, прокомментировал один из собеседников издания. Ранее все проекты девелоперской компании «Кортрос холдинг», входящей в структуру «Реновы», оформлялись как отдельные юрлица. Теперь они могут быть оформлены на головную компанию, предположил он.

Возможно, владельцу необходимо поднять стоимость актива, погасить задолженность перед кредиторами или выполнить требования кредиторов в ходе реструктуризации, дополнил другой респондент газеты, пишет znak.com.

Официального комментария от самого Вексельберга пока нет.

Изменение зафиксировали в системе СПАРК 20 марта.