Российский миллиардер более чем в миллион раз нарастил уставный капитал компании

Такой шаг может быть связан с переездом в российскую юрисдикцию, налоговой оптимизацией, попыткой минимизировать последствия американских санкций или подготовкой к реализации крупного проекта, предполагают эксперты.
Кроме того, возможен сценарий, в котором увеличение уставного капитала вызвано новым законом о строительстве, прокомментировал один из собеседников издания. Ранее все проекты девелоперской компании «Кортрос холдинг», входящей в структуру «Реновы», оформлялись как отдельные юрлица. Теперь они могут быть оформлены на головную компанию, предположил он.
Возможно, владельцу необходимо поднять стоимость актива, погасить задолженность перед кредиторами или выполнить требования кредиторов в ходе реструктуризации, дополнил другой респондент газеты, пишет znak.com.
Официального комментария от самого Вексельберга пока нет.
Изменение зафиксировали в системе СПАРК 20 марта.