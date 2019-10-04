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Экономика

Российский миллиардер из списка Forbes задолжал 140 млрд рублей

Российский миллиардер Михаил Гуцериев задолжал 140 млрд рублей банку «Траст».

Деньги. Рубли.
Деньги. Рубли.
Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA

Долги возникли по итогам мероприятий, позволивших избежать банкротства «Бинбанка» и «Рост-банка», принадлежавших семье Гуцириевых.

По информации источника Reuters, совет банка «Траст» еще не пришел к согласованному решению по долгу миллиардера, внеочередное собрание акционеров запланировано на 30 октября.

При этом источник Forbes, близкий к Гуцериеву, сообщил, что заседание набсовета, на котором были согласованы все условия сделки, состоялось в конце сентября. За 140 млрд рублей Гуцериев получит назад переданные в 2017 году под контроль ЦБ активы.

Однако источник, близкий к «Трасту», опровергает эту информацию и сообщает, что долг Гуцериеву придется вернуть частично деньгами, а частично — бумагами «Русснефти», пишет ura.ru.

Ранее семья Гуцериевых возглавила рейтинг богатейших семейных кланов России, их совокупное состояние оценивается в 5,65 млрд долларов.

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