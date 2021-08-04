4 августа
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Экономика

Российский миллиардер обвинил ЦБ в подрыве основ роста для экономики

Российский миллиардер Олег Дерипаска охарактеризовал действия Центробанка в области денежно-кредитной политики как подрыв самих основ для роста национальной экономики.

Бизнесмен Олег Дерипаска.
Бизнесмен Олег Дерипаска.
kremlin.ru

В своем Telegram-канале он подчеркнул, что с такими ставками рост или удвоение инвестиций в течение 3−5 лет невозможны.

По его мнению, подняв ключевую ставку до 6,5%, регулятор действует вопреки попыткам правительства оживить экономический рост, поддержать занятость и преодолеть пятилетнюю стагнацию доходов граждан. При этом Дерипаска указал, что поводов для таких действий нет, а объяснения ЦБ не выдерживают критики.

Предприниматель сослался на ухудшение индекса деловой конъюнктуры PMI в июле, что продемонстрировал последний опрос. В нем предприниматели указали на сокращение новых заказов, что привело к спаду производства, самому быстрому с мая 2020 года. Кроме того, слабый клиентский спрос стал причиной ослабления нагрузки на производственные мощности, пишет Lenta.ru.

«Очень странно выглядят заявления последних полутора месяцев от ЦБ, который продолжает видеть какое-то якобы неконтролируемое повышение спроса в экономике, который нужно задавить», — заметил Дерипаска.

В следующем посте он добавил, что Центробанк России не в состоянии единолично справиться с мировой инфляцией.

В июне Дерипаска назвал повышение Центробанком РФ ключевой ставки до уровня прошлой весны безумием.

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