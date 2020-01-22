Российский миллиардер похвалил американские реформы и раскритиковал Центробанк

Российский миллиардер Олег Дерипаска заявил о превосходстве экономической и социальной политики президента США Дональда Трампа над действиями российского Центробанка.

К такому выводу бизнесмен пришел, послушав речь главы американского государства на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

В выступлении Трамп отметил, что со времени его избрания было создано 7 млн рабочих мест, хотя прогноз обещал 2 млн.

«ЦБ за аналогичный срок может похвастаться уничтожением 2,5 млн рабочих мест с закрытием предприятий и сокращением условий для их развития», — написал Дерипаска в Telegram-канале.

Дерипаска также привел слова Трампа об удвоении налоговых льгот для детей, которые получат порядка 40 млн американских семей, и выводе из бедности 650 тыс. матерей-одиночек и 1 млн детей, пишет News.ru.

«Как говорится, no comment», — заключил Дерипаска.

Между тем российский миллиардер уже почти два года находится под санкциями США.