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Экономика

Российский миллиардер попросил у властей 100 млн евро на кубинский проект

Принадлежащая российскому предпринимателю Олегу Дерипаске «Группа ГАЗ» попросила у вице-премьера России Юрия Борисова 100 млн евро в кредит в госбанках для реализации проектов компании на Кубе, сообщили в аппарате заместителя главы кабмина.

Бизнесмен Олег Дерипаска.
Бизнесмен Олег Дерипаска.
kremlin.ru

«В наш адрес действительно обращались с данной просьбой представители „Группы ГАЗ“», — приводит слова представителя ведомства газета «Взгляд».

Отмечается, что аппарат правительства проанализирует ситуацию и опросит представителей заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций, в том числе банков. Уже после этого будет принято решение.

Россия запустила на Кубе сборочное производство автомобилей «ГАЗ» и «Урал» в конце октября 2018 года, пишет ura.ru. Тогда вице-премьер назвал это «серьезным шагом» и хорошим вложением в экономику, которое будет давать дивиденды.

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