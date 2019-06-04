Российский миллиардер попросил у властей 100 млн евро на кубинский проект

«В наш адрес действительно обращались с данной просьбой представители „Группы ГАЗ“», — приводит слова представителя ведомства газета «Взгляд».
Отмечается, что аппарат правительства проанализирует ситуацию и опросит представителей заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций, в том числе банков. Уже после этого будет принято решение.
Россия запустила на Кубе сборочное производство автомобилей «ГАЗ» и «Урал» в конце октября 2018 года, пишет ura.ru. Тогда вице-премьер назвал это «серьезным шагом» и хорошим вложением в экономику, которое будет давать дивиденды.