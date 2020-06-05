Российский миллиардер на катастрофе в Норильске потерял 1,5 млрд долларов за день

В результате ЧП акции «Норникеля» на Московской бирже упали более чем на 8%. Теперь состояние Потанина оценивается в 25,2 млрд долларов, но звания богатейшего человека России он не потерял.
Версии произошедшего
29 мая в Норильске произошел разлив около 20 тыс. тонн дизельного топлива на проезжую часть подъездной дороги к ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании».
По одним данным, в резервуар с топливом врезался легковой автомобиль, после чего произошла разгерметизация резервуара и начался пожар. По другим, сначала произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, после чего в место разлива топлива въехал автомобиль и в результате произошло возгорание, пишет znak.com.
Ущерб
Ущерб от разлива дизельного топлива в Норильске может достигать 100 млрд рублей, считает бывший заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Митволь, пишет znak.com. По его словам, работы по восстановлению экологии могут занять от 5 до 10 лет.
2 июня президент России Владимир Путин ввел режим ЧС федерального масштаба в Норильске
Уголовные дела
По факту ЧП возбуждены четыре уголовных дела: по части 1 статьи 254 УК РФ («Порча земли»), статье 246 УК РФ («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ»), статье 250 УК РФ («Загрязнение вод») и части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»).
Снимки из космоса
Масштабное бедствие в Норильске видно из космоса. «Роскосмос» опубликовал на своем сайте спутниковые снимки разлива дизтоплива в Норильске.
На обнародованных фото запечатлены заметные нефтяные пятна на реке Амбарная, а также боновые заграждения и следы земляных работ.