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Экономика

Российский миллиардер потерял 80% состояния

Российский бизнесмен Олег Дерипаска в суде США впервые раскрыл, какие именно его активы оказались заморожены санкциями 2018 года.

Бизнесмен Олег Дерипаска.
Бизнесмен Олег Дерипаска.
kremlin.ru

Согласно документам в судебной базе от 5 ноября, заблокированы были счета компании «Базовые элемент» (Basic Element Inc.) в банке Wells Fargo, а зарегистрированный в США агент компании полностью прекратил свою деятельность, пишет РБК.

На сегодняшний день в компании нет сотрудников, договор об аренде офисной недвижимости в штате Делавэр расторгнут.

Адвокат Дерипаски — Эрик Феррари из Ferrari & Associates — заявил, что с 6 апреля 2018 года бизнесмен потерял 81% своего состояния.

«Даже те компании, где Дерипаска сохраняет право собственности или контроль, сталкиваются с финансовым крахом, так как банки отказываются продлевать им займы, поставщики расторгают контракты, а партнеры прекращают дальнейшие сделки», — говорится в документе суда .

Информация была озвучена в суде, где защита Дерипаски добивается его исключения из санкционного списка, пишет «Росбалт».

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