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1 апреля
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Экономика

Российский миллиардер выделил деньги на строительство больниц для заразившихся Covid-19

Российский миллиардер Олег Дерипаска выделил деньги на строительство в Иркутской области трех инфекционных больниц для лечения пациентов с COVID-19, сообщается на сайте правительства региона.

Бизнесмен Олег Дерипаска.
Бизнесмен Олег Дерипаска.
kremlin.ru

В ближайшее время на деньги бизнесмена построят больницы в Братске и Тайшете. Они будут рассчитаны на 30 мест каждая. В Шелехове построят медучреждение, где смогут разместить 100 человек с коронавирусной инфекцией.

В клиниках установят «биобоксы со стеклянными стенками и автономной вентиляцией». Через специальные рукава медики смогут осматривать пациентов и при этом не заходить внутрь бокса.

Также Дерипаска передаст в Тайшет, Братск и Шелехов три реанимобиля, пишет polit.ru.

Ранее глава «Норникеля» Владимир Потанин сообщил, что его благотворительная организация пожертвует 1 млрд рублей для некоммерческих организаций (НКО), которые помогают социально незащищенным гражданам в условиях коронавируса.

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