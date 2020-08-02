Российский Минфин хочет сократить оборонную программу

Как передает РИА Новости, на следующие три года Минфин хочет урезать программу примерно на 323 миллиарда рублей.

Таким образом, расходы на эту госпрограмму в 2021 году могут составить около 1,42 триллиона рублей, в 2022 году — 1,46 триллиона, в 2023 году — 1,51 триллиона.

Кроме того, предлагается сократить финансирование госпрограммы «Развитие оборонно-промышленного комплекса»: в 2021 году — на 850 миллионов и по 840 миллионов в 2022—2023 годах. Ранее на эту программу предполагалось расходовать порядка 9 млрд рублей ежегодно.

Помимо этого в ближайшие три года могут быть снижены расходы на госпрограмму «Обеспечение государственной безопасности».