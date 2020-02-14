Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 февраля -9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Российский проект по исследованию Солнца подорожал, но неизвестно на сколько

Изготовление двух космических аппаратов проекта «Интергелиозонд» для исследования Солнца потребует больше средств, сообщает РИА «Новости».

Солнце.
Солнце.
СС0

Планировалось, что на реализацию проекта необходимо затратить около 20 млрд рублей, рассказал директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн Владимир Кузнецов.

«Но все дорожает. Сейчас сумма выросла», — сказал Кузнецов.

По его словам, запуск первого из двух российских аппаратов проекта «Интергелиозонд» планировался на 2025 год. Затем сроки перенесли на 2026 год, а после — еще дальше, из-за недофинансирования.

На данный момент новые сроки запуска аппаратов не определены, резюмировал Кузнецов.

«Интергелиозонд» — совместный проект ряда российских институтов и 13 европейских стран, предназначенный для изучения солнечно-земных связей. Два зонда, которые планируется создать в рамках проекта, будут постепенно приближаться к Солнцу совершая многократные гравитационные маневры у Венеры. По пути они выполнят измерения на линии Солнце-Земля.

Солнце.
Солнце.
unsplash.com

«Нас просили в свое время делать проекты, которые уникальны, на передовом уровне мировой науки. „Интергелиозонд“ такой проект. Там очень много современных технологий, все новое. Европейские коллеги оценивает его как фантастический с точки зрения постановки научных задач и его масштабности. Осталось только одно — его реализовать», — подчеркнул Кузнецов.

Миссия позволит ученым с близкого расстояния изучить атмосферу Солнца и провести измерения из-за пределов плоскости эклиптики, в которой находится земная орбита.

К примеру, аппараты смогут «разглядеть» полярные области Солнца, исследовать вспышки и другие активные процессы.

В настоящее время у России нет собственных спутников для изучения Солнца. Последний такой аппарат «Коронас-Фотон» перестал работать в 2009 году.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость