Российский проект по исследованию Солнца подорожал, но неизвестно на сколько

Изготовление двух космических аппаратов проекта «Интергелиозонд» для исследования Солнца потребует больше средств, сообщает РИА «Новости» .

Планировалось, что на реализацию проекта необходимо затратить около 20 млрд рублей, рассказал директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн Владимир Кузнецов.

«Но все дорожает. Сейчас сумма выросла», — сказал Кузнецов.

По его словам, запуск первого из двух российских аппаратов проекта «Интергелиозонд» планировался на 2025 год. Затем сроки перенесли на 2026 год, а после — еще дальше, из-за недофинансирования.

На данный момент новые сроки запуска аппаратов не определены, резюмировал Кузнецов.

«Интергелиозонд» — совместный проект ряда российских институтов и 13 европейских стран, предназначенный для изучения солнечно-земных связей. Два зонда, которые планируется создать в рамках проекта, будут постепенно приближаться к Солнцу совершая многократные гравитационные маневры у Венеры. По пути они выполнят измерения на линии Солнце-Земля.

Солнце. unsplash.com

«Нас просили в свое время делать проекты, которые уникальны, на передовом уровне мировой науки. „Интергелиозонд“ такой проект. Там очень много современных технологий, все новое. Европейские коллеги оценивает его как фантастический с точки зрения постановки научных задач и его масштабности. Осталось только одно — его реализовать», — подчеркнул Кузнецов.

Миссия позволит ученым с близкого расстояния изучить атмосферу Солнца и провести измерения из-за пределов плоскости эклиптики, в которой находится земная орбита.

К примеру, аппараты смогут «разглядеть» полярные области Солнца, исследовать вспышки и другие активные процессы.

В настоящее время у России нет собственных спутников для изучения Солнца. Последний такой аппарат «Коронас-Фотон» перестал работать в 2009 году.