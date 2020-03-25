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Экономика

Российский средний бизнес бьется в истерике и готовится к дефолту

Владельцы торговых центров России направили обращение в адрес председателя правительства Михаила Мишустина, в котором указали, что из-за введенных мер профилактики распространения коронавируса количество посетителей у них резко сократилось. Это грозит дефолтом на общую сумму около 1 трлн рублей целому сектору торговли.

Торговый центр на Балтийской, 116.
Торговый центр на Балтийской, 116.
Altapress.ru.

Подробности обращения представителей среднего российского бизнеса публикует РБК.

Владельцы ТЦ пишут, что скорее всего в новых условиях не смогут рассчитаться по своим кредитным обязательствам перед банками. Большинство торговых центров серьезно закредитованы, поскольку строились на заемные ресурсы.

«Учитывая, что в большинстве случаев арендная плата рассчитывается в виде процента от оборота размещаемых на территории торговых центров предприятий, мы с уверенностью прогнозируем, что в ближайшее время платежеспособность торговых центров резко снизится», — сказано в обращении к Мишустину.

Предприниматели предлагают срочно принять следующие меры:

  • ввести субсидирование процентных ставок по действующим кредитам в размере не менее 4%;
  • ввести трехмесячную отсрочку уплаты НДС и налога на прибыль с возможностью продления отсрочки до 31 января 2021 года;
  • временно отменить земельный налог и налог на имущество;
  • временно отменить арендные платежи за земельные участки в госсобственности.

Реакция правительства РФ на эти инициативы бизнеса пока неизвестна.

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