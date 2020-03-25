Российский средний бизнес бьется в истерике и готовится к дефолту

Подробности обращения представителей среднего российского бизнеса публикует РБК.
Владельцы ТЦ пишут, что скорее всего в новых условиях не смогут рассчитаться по своим кредитным обязательствам перед банками. Большинство торговых центров серьезно закредитованы, поскольку строились на заемные ресурсы.
«Учитывая, что в большинстве случаев арендная плата рассчитывается в виде процента от оборота размещаемых на территории торговых центров предприятий, мы с уверенностью прогнозируем, что в ближайшее время платежеспособность торговых центров резко снизится», — сказано в обращении к Мишустину.
Предприниматели предлагают срочно принять следующие меры:
- ввести субсидирование процентных ставок по действующим кредитам в размере не менее 4%;
- ввести трехмесячную отсрочку уплаты НДС и налога на прибыль с возможностью продления отсрочки до 31 января 2021 года;
- временно отменить земельный налог и налог на имущество;
- временно отменить арендные платежи за земельные участки в госсобственности.
Реакция правительства РФ на эти инициативы бизнеса пока неизвестна.