Российское правительство решило запретить импорт дешевого бензина

Ввоз в страну дешевого импортного топлива будет запрещен в ближайшие дни, пишет РБК. И это не смотря на то, что практически во всех странах сегодня бензин дешевеет вслед за падением цен на нефть, но в России его стоимость практически не изменилась.

Инициатором запрета выступило Министерство энергетики во главе с Александром Новаком. Информацию в РБК также подтвердили различные федеральные чиновники.

Причиной такого решения со стороны правительства является так называемый «демпфер». Этот механизм защищает стоимость топлива на внутреннем рынке как от резкого роста, так и от падения, которые могли произойти в результате колебания нефтяных котировок.

В рамках этого механизма нефтяники доплачивают государству, если внутренний рынок становится премиальным, и поэтому не могут снизить цены на АЗС. Если на внутреннем рынке складывается дисконт по сравнению с поставками на экспорт, то уже бюджет доплачивает нефтяным компаниям, чтобы те не поднимали цены.

Таким образом в стабильно высоких ценах заинтересованы и нефтяные компании, и чиновники, но решение выглядит парадоксальным для всего остального российского бизнеса.

В настоящее время спрос на бензин в стране закономерно снизился из-за экономического кризиса и карантинных мер против коронавируса. Однако если на мировом рынке средняя стоимость бензина марки Аи-92 сейчас составляет 25,7 тыс. за тонну, то в России — 38,8 тыс. рублей. Такие данные приводят Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа.