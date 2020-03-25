Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 марта -9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Российское зерно стало цениться дороже нефти

Алтайские аграрии могут порадоваться новости, которая была озвучена на заседании правительства РФ 24 марта. На российских и мировых торгах стоимость российского зерна оказалась выше цены на российскую нефть.

Пшеница.
Пшеница.
Олег Богданов

Как сообщает РИА «Новости», за неделю внутренние цены на отечественную пшеницу взлетели в среднем до 13,3 тыс. рублей за тонну, обогнав нефть (12,9 тыс. рублей за тонну).

Аналогичные тенденции наблюдаются на мировом рынке. По данным за 24 марта, на биржевых площадках нефть марки Brent торговалась за 25,5 доллара за баррель.

А вот цена пшеницы, к примеру, на бирже в Чикаго выросла на 6,7%, до $ 198 за тонну, в Париже — на 6,9%, до $ 204 за тонну. Российская пшеница закрепилась на мировых площадках уровне $ 207 за тонну, сообщает «Бизнес-Газета»

При этом под влиянием эпидемии коронавируса многие страны, которые раньше активно торговались на мировом рынке, ныне сократили экспортные объемы зерновых, перенаправив запасы пшеницы на внутренние резервы.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость