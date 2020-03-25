Российское зерно стало цениться дороже нефти

Алтайские аграрии могут порадоваться новости, которая была озвучена на заседании правительства РФ 24 марта. На российских и мировых торгах стоимость российского зерна оказалась выше цены на российскую нефть.

Как сообщает РИА «Новости», за неделю внутренние цены на отечественную пшеницу взлетели в среднем до 13,3 тыс. рублей за тонну, обогнав нефть (12,9 тыс. рублей за тонну).

Аналогичные тенденции наблюдаются на мировом рынке. По данным за 24 марта, на биржевых площадках нефть марки Brent торговалась за 25,5 доллара за баррель.

А вот цена пшеницы, к примеру, на бирже в Чикаго выросла на 6,7%, до $ 198 за тонну, в Париже — на 6,9%, до $ 204 за тонну. Российская пшеница закрепилась на мировых площадках уровне $ 207 за тонну, сообщает «Бизнес-Газета»

При этом под влиянием эпидемии коронавируса многие страны, которые раньше активно торговались на мировом рынке, ныне сократили экспортные объемы зерновых, перенаправив запасы пшеницы на внутренние резервы.