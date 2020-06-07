Российскому рублю эксперты вновь предрекают пике

Специально для « Российской газеты » Иван Копейкин, руководитель направления аналитического контента «БКС Брокер», назвал главные факторы ослабления рубля и дал прогноз по его курсу.

«Есть основания полагать, — отмечает эксперт, — что ближайшие недели российская валюта укрепляться не сможет. На то есть шесть основных причин».

Первая причина

На фоне выхода с карантина в России начнет активно расти импорт, увеличивая спрос на валюту. При этом для роста экспорта причин сейчас почти нет.

Вторая причина

Уменьшение объемов продажи валюты в рамках бюджетного правила, так как нефть существенно выросла в последнее время.

Карман , деньги. СС0

Третья причина

Черное золото в целом уже на очень высоких значениях, учитывая существенное сокращение спроса. Дальше двигаться будет крайне сложно. Также определенное давление на нефтяные котировки может оказывать переход в сторону наращивания добычи из сокращения со стороны сланцевых компаний, благодаря росту цен.

Четвертая причина

Реальные процентные ставки в стране становятся все меньше, уменьшая спрос на облигации, а соответственно и национальную валюту. Уже сейчас снижение ставки на один процент на ближайших заседаниях почти полностью отражено в доходности облигаций.