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Экономика

Российскому рублю эксперты вновь предрекают пике

Специально для «Российской газеты» Иван Копейкин, руководитель направления аналитического контента «БКС Брокер», назвал главные факторы ослабления рубля и дал прогноз по его курсу.

Деньги, прибыль, кредит.
Деньги, прибыль, кредит.
СС0

«Есть основания полагать, — отмечает эксперт, — что ближайшие недели российская валюта укрепляться не сможет. На то есть шесть основных причин».

Первая причина

На фоне выхода с карантина в России начнет активно расти импорт, увеличивая спрос на валюту. При этом для роста экспорта причин сейчас почти нет.

Вторая причина

Уменьшение объемов продажи валюты в рамках бюджетного правила, так как нефть существенно выросла в последнее время.

Карман, деньги.
Карман, деньги.
СС0

Третья причина

Черное золото в целом уже на очень высоких значениях, учитывая существенное сокращение спроса. Дальше двигаться будет крайне сложно. Также определенное давление на нефтяные котировки может оказывать переход в сторону наращивания добычи из сокращения со стороны сланцевых компаний, благодаря росту цен.

Четвертая причина

Реальные процентные ставки в стране становятся все меньше, уменьшая спрос на облигации, а соответственно и национальную валюту. Уже сейчас снижение ставки на один процент на ближайших заседаниях почти полностью отражено в доходности облигаций.

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