Россию обязали выплатить 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа

Это решение федеральный Минюст намерен оспорить в Верховном суде Нидерландов. В российском министерстве убеждены — суд проигнорировал то, что экс-акционеры ЮКОСа были «недобросовестными инвесторами».

Например, в Минюсте подчеркивают, что контроль над активами компании был получен благодаря сговору и подкупу должностных лиц. Также указывается на то, что руководство ЮКОСа уклонялось от налогов, выводило активы за рубеж и занималось отмыванием денег.

Сенатор Андрей Клишас уже прокомментировал решение суда, заявив, что сей вердикт противоречит российскому правопорядку. Поэтому он уверен — решение суда Россия исполнять не должна.

Также следует отметить, что еще летом 2014 года третейский суд в Гааге удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 млрд долларов.

Данное решение было обжаловано Москвой, однако бывшие акционеры Москва обратились в суды нескольких стран с требованием об аресте имущества. Затем во Франции и Бельгии по иску бывших акционеров ЮКОСа был наложен обеспечительный арест на имущество, которое исполнители данного решения посчитали российским.

Напомним и то, что совладельцем и главой нефтяной компании «ЮКОС» был Михаил Ходорковский.