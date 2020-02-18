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18 февраля
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Экономика

Россию обязали выплатить 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить 50 млрд долларов бывшим акционерам компании ЮКОС, передает РИА Новости со ссылкой на главу Международного центра правовой защиты Андрея Кондакова.

Михаил Ходорковский.
Михаил Ходорковский.
www.facebook.com/mikhailkhodorkovsky

Это решение федеральный Минюст намерен оспорить в Верховном суде Нидерландов. В российском министерстве убеждены — суд проигнорировал то, что экс-акционеры ЮКОСа были «недобросовестными инвесторами».

Например, в Минюсте подчеркивают, что контроль над активами компании был получен благодаря сговору и подкупу должностных лиц. Также указывается на то, что руководство ЮКОСа уклонялось от налогов, выводило активы за рубеж и занималось отмыванием денег.

Сенатор Андрей Клишас уже прокомментировал решение суда, заявив, что сей вердикт противоречит российскому правопорядку. Поэтому он уверен — решение суда Россия исполнять не должна.

Также следует отметить, что еще летом 2014 года третейский суд в Гааге удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 млрд долларов.

Данное решение было обжаловано Москвой, однако бывшие акционеры Москва обратились в суды нескольких стран с требованием об аресте имущества. Затем во Франции и Бельгии по иску бывших акционеров ЮКОСа был наложен обеспечительный арест на имущество, которое исполнители данного решения посчитали российским.

Напомним и то, что совладельцем и главой нефтяной компании «ЮКОС» был Михаил Ходорковский.

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