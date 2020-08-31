Россию предупредили о налоговой катастрофе

Отложенные в рамках государственной поддержки налоги к концу года не смогут заплатить 40% российских предпринимателей, свидетельствуют данные опроса экспертного центра при уполномоченном при президенте России по защите прав предпринимателей, сообщают « Ведомости ».

Более четверти респондентов оценивают свое положение как «кризис» или «катастрофу».

Причиной стало падение спроса, который до сих пор не восстановился. Так, 56% рассказали о падении в 2−4 раза, а 25% — даже больше.

Глава центра, директор Института экономики роста имени Столыпина Анастасия Алехнович отметила, что программы господдержки, которые пообещали компаниям (кредиты на зарплату, отсрочка налогов), позволили многим из них пережить кризис. Но обязательные платежи не отменили, как просил бизнес, а отложили, так что теперь эти деньги ему взять неоткуда.

Алехнович указала — снижение спроса оправдало самые пессимистичные прогнозы, а небольшое оживление в начале лета не изменило общую тенденцию. Из-за этого финансовые показатели большинства компаний продолжили ухудшаться, пишет Lenta.ru.

Треть респондентов признали, что до уровня прошлого года смогут восстановиться только при помощи государства.

Директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев заметил, что государство своими мерами поддержки загнало себя в ловушку. Выбранный способ помощи бизнесу может продлить его существование, но не позволить развиваться, так что угроза массовых банкротств и полной потери средств становится все более реальной.