Росстат: индекс промышленного производства упал в мае почти на 10%

Безусловно, ограничение работы большинства промышленных предприятий в стране не могло не отразиться на ИПП.
«Наибольший спад показал сырьевой сектор. Добыча полезных ископаемых сократилась на 13,5% к маю 2019 года и на 9,9% к апрелю 2020 года. Основная причина — сокращение объемов добычи (нефти и газа — Прим. altapress.ru) в рамках соглашения ОПЕК+», — отмечается в пресс-релизе ведомства.
Спад производства у предприятий электроэнергетики составил 4,1%, у предприятий водоснабжения и водоотведения — около 10%.
В обрабатывающих производствах майское падение ИПП составило 7,2%.
Рост зафиксирован в производстве продуктов питания (1.5%), производстве медицинских изделий (22,4%), производстве минеральных удобрений (8,8%), некоторых видах металлургии (2,6%) и ряде других отраслей.
Максимальное снижение ИПП в стране зафиксировано в таких отраслях как:
- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — спад на 42,2% к маю 2019 года;
- производство полупроводниковых приборов — спад на 49,9% к маю 2019 года и на 35,6% к апрелю 2020 года;
- производство тяглового состава. В мае 2020 года изготовлено магистральных тепловозов на 52,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года и на 47,4% меньше, чем в апреле 2020 года. Изготовление магистральных электровозов упало на 20,6% к маю 2019 года, превысив объемы апреля 2020 года на 17,4%;
- производство стройматериалов. Выпуск обоев сократился на 56,1% к маю 2019 года, превысив, при этом, объемы апреля 2020 года в 2,3 раза; изготовление керамических фасадных плиток и ковров из них уменьшилось на 49,5% по сравнению с маем 2019 года и на 18,2% по сравнению с апрелем 2020 года; керамической плитки для полов — на 41,5% к маю 2019 года и на 16,3% к апрелю 2020 года; строительного кирпича (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня для фасада — на 15,9% к маю 2019 года.