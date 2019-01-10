Росстат: инфляция в России в 2018 году ускорилась

В 2018 году инфляция в России ускорилась до 4,3% против 2,5% годом ранее, следует из сообщения Росстата. Ранее ведомство оценивало уровень инфляции в 2018 году в 4,2%, что соответствовало верхнему уровню прогнозируемого ЦБ диапазона (3,9−4,2%), однако итоговая оценка оказалась выше.



Особенно быстро, по данным Росстата, в 2018 году дорожали продукты (+4,7%), в то время как рост цен на непродовольственные товары (+4,1%) и услуги (+3,9%) оказался в рамках прогноза ЦБ. При этом на отдельные виды продуктов цены росли в разы быстрее среднего. Так, например, сахар-песок за год подорожал сразу на 28,3%, куриные яйца — на 25,9%, а мясо и птица — на 9,7%. Для сравнения: крупы за год, по данным Росстата, подорожали в среднем всего на 1,2%.



Фрукты и овощи за 2018 год подорожали в среднем на 4,9%, однако в последний месяц года цены на них росли стремительно: так, например, огурцы за декабрь подорожали сразу на 37,2%, помидоры — на 22,5%, капуста — на 20%. За месяц цены на всю плодоовощную продукцию выросли по сравнению с ноябрем в среднем на 8,9%. Яйца за тот же месяц подорожали на 15,4%, а в некоторых регионах прирост цен оказался вдвое большим: в Удмуртии — 31%, в Марий Эл — 29,5%, в Орловской и Калининградской областях — 28,3%.



Среди непродовольственных товаров особенно сильно, по данным Росстата, подорожали табачные изделия (+10,1%), бензин (+9,4%) и лекарства (+4,6%). При этом валидол только за декабрь 2018 года подорожал на 15,2%.



Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2018 году, по данным Росстата, увеличились в среднем на 3,7%, стоимость проезда в пассажирском транспорте — на 4,3%. При этом стоимость билетов на поезда дальнего следования в декабре выросла по сравнению с ноябрем в среднем сразу на 11,6%.​​