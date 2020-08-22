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Экономика

Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами в России

Самые высокие зарплаты в России у тех, кто занимается добычей нефти и природного газа. Средний доход у работников за июнь составил 158 тысяч рублей в месяц, пишет Lenta.

Добыча нефти.
Добыча нефти.
Paul Lowry, CC BY 2.0,part from original.

Заработок нефтяников упал 9,1% за год на фоне пандемии коронавируса, по данным Росстата.

На втором месте по доходности производство табачных изделий (зарплата выросла за год на 0,5% до 115,6 тысяч рублей).

Предприятия воздушного и космического транспорта платят сотрудникам в среднем 101,1 тысяч рублей. Падение доходов составило 21,8% по сравнению с июнем 2019 года.

Работники остальных отраслей получают менее 100 тысяч. Например, финансисты и страховщики — 98,1 тысяч рублей, специалисты по добыче полезных ископаемых — 96,5 тысяч, рыболовы — 90,1 тысяч.

Самая низкая зарплата у тех, кто занят пошивом одежды (22,3 тысяч рублей). За год больше всего увеличился доход у врачей и соцработников (на 17% до 53,4 тысяч рублей).

Работники, занятые в пассажирских перевозках, понесли максимальные денежные потери (доход упал на 22,8% до 54,8 тысяч).

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