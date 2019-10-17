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Экономика

Росстат подсчитал, насколько у россиян реально выросли доходы

По данным главного статистического ведомства страны, в третьем квартале 2019 года доходы россиян выросли на 3% в годовом выражении. До этого показатели роста были совсем скромные.

Деньги.
Деньги.
СС0

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на Росстат, доходы за вычетом обязательных платежей и скорректированные на инфляцию выросли по сравнению с третьим кварталом 2018 года.

При этом в январе — сентябре они увеличились всего на 0,2%.

Подчеркивается, что Росстат также улучшил оценку по динамике реальных доходов населения во втором квартале — снижение показателя оценивается в 0,1% вместо 0,2%.

В конце сентября министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что реальные располагаемые доходы россиян во втором полугодии вырастут в годовом выражении на 1%.

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