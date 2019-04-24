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Экономика

Росстат: реальные денежные доходы россиян существенно снизились

Доходы жителей России в 2018 году упали на 8,3% по сравнению с 2013 годом. Об этом свидетельствуют данные, представленные на заседании Научно-методологического совета при Росстате, пишет ТАСС.

Деньги. Покупка. Оплата.
Деньги. Покупка. Оплата.
СС0

Росстат обновил методологию расчета. Согласно новой модели доходы стали меньше на 8,3%, по прежней методологии снижение составляло 10,2%.

При этом общие номинальные денежные доходы населения в 2018 году составили 58,163 трлн рублей, что на 30,5% выше, чем в 2013 году. «По прежней методологии эти показатели составили бы 57,456 трлн рублей и 27,7% соответственно», — добавили в Росстате.

Расходы населения, согласно обновленной методологии расчетов Росстата, в 2018 году составили 56,011 трлн рублей (51,216 трлн рублей — по старой методологии расчетов).

Как считали

В обновленную методологию расчета доходов населения были внесены

  • прирост средств в кредитных организациях на валютных счетах,
  • изменение остатков средств на счетах в банках за рубежом,
  • прирост средств, привлеченных в форме кредитов и займов от иностранных контрагентов,
  • изменение наличных денег на руках у населения в иностранной валюте,
  • изменения страховых резервов по страхованию жизни, средства от реализации финансовых активов.

Учитывается также прирост (уменьшение) задолженности по заработной плате, расходы населения на покупку товаров вне торговой сети, оплата посреднических услуг при совершении сделок по купле-продаже с недвижимостью, оплата посреднических услуг при сдаче недвижимости в аренду, арендная плата за жилье, расходы на транспортные услуги, приобретенные у иностранных компаний, и другие.

Кроме того, из методологии были исключены расходы на покупку недвижимости на вторичном рынке жилья, а также покупка валюты.

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