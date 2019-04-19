Росстат обнаружил падение реального дохода россиян после подсчета по новой методике

Реальные денежные доходы упали на фоне торможения роста зарплат. Согласно данным Росстата, средняя зарплата выросла до 45 тысяч рублей. Но с учетом инфляции зарплаты подросли лишь на 0,4%. Оборот розницы вырос на 1,8%, и, вероятно, был обеспечен ростом кредитования. По данным ЦБ, задолженность населения по банковским кредитам за этот период выросла на 632 миллиарда рублей, или на 4,3% за год.
«Разница в темпах снижения реальных доходов (-2,0 процента г/г) и реальных располагаемых доходов (-2,3 процента г/г) свидетельствует о продолжении опережающего роста обязательных платежей», — приводит выводы Минэкономразвития «Российская газета».
Новая методика
В марте Росстат анонсировал переход на новую методику подсчета доходов россиян и публиковать лишь ежеквартальные показатели.
Основными новшествами при новых подсчетах стали уточнение данных доходов по статьям «Оплата наемных работников», «Доходы от предпринимательской деятельности», подсчет расходов при покупках товаров и услуг вне торговой сети, а также расходов в зарубежных интернет-магазинах. Кроме того, новая методика позволяет оценить расходы россиян на недвижимость как на первичном, так и на вторичном рынке, пишут Известия.
Новая методика показала, что в 2017 году расходы россиян составили 52,193 трлн рублей, при старой методике показатель составил 48,094 трлн рублей.