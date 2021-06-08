Росстат заявил об ускорении инфляции

РОсстат заявил об ускорении продовольственной инфляции в России. В мае в месячном выражении инфляция ускорилась до 0,96% с 0,75% в апреле, пишет РИА Новости.

С начала 2021 года продовольственные товары в РФ подорожали на 4,85%.

Если не учитывать плодоовощную продукцию, цены на продовольствие в мае выросли на 0,68% к апрелю. По сравнению с показателями мая 2020 года, этот показатель вырос на 7,24%. А с декабря 2020 года — на 3,77%.

Цены на плодоовощную продукцию за прошедший месяц выросли на 2,94%. По сравнению с маем 2020 года рост составил 8,23%, а по сравнению с декабрем — 13,08%.

Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,74%, а за год — на 6,68%. Цены на алкоголь в мае выросли на 0,34% по сравнению с апрелем.

Куриные яйца в России в мае подешевели на 6,8%, гречка выросла в цене на 2,7%, подсолнечное масло — на 1,6%, а сахар в преддверии окончания соглашения о стабилизации цен на него — на 0,3%, следует из данных Росстата.