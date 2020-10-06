Рост оборотов и зарплаты. Развитие малого бизнеса в Барнауле в инфографике

2020 год еще не завершился, но уже сейчас можно констатировать, что сфера малого бизнеса в Барнауле по сравнению с прошлым годом демонстрирует устойчивое развитие.

Altapress.ru рассказывает в инфографике, какие тенденции и показатели фиксируются в малом бизнесе краевой столицы в сравнении с предыдущим годом.

Назло пандемии. Развитие малого бизнеса в Барнауле в инфографике Altapress.ru. Назло пандемии. Развитие малого бизнеса в Барнауле в инфографике Altapress.ru. Назло пандемии. Развитие малого бизнеса в Барнауле в инфографике Altapress.ru.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».