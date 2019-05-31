Рост цен на товары и услуги в Сибири замедлился, но не в Алтайском крае

В апреле 2019 года инфляция в регионах Сибири замедлилась на 0,1%, как и по всей России. В Алтайском крае инфляция осталась на том же уровне, что и в марте — 5,4%, сообщили в отделении Сибирского управления ЦБ по региону.

Инфляция замедлилась за счет непродовольственных товаров и услуг. Продуктовая же инфляция несколько ускорилась. Это объясняют тем, что производители продолжили переносить возросшие издержки в цены.

«Замедлились темпы роста цен каждого второго товара или услуги из потребительской корзины сибиряков. Почти каждый десятый товар или услуга подешевели», — отмечают эксперты.

Причин замедления роста цен называют несколько: укрепление рубля, умеренная потребительская активность, а также исчерпание эффекта повышения НДС. Существенный вклад в замедление инфляции в Сибири внесло регулирование цен на топливо.

Отмечается, что сильнее всего в СФО в апреле замедлилась непродовольственная инфляция — до 4,7% после 5,1% в марте. Особенно снизились темпы роста цен на моторное топливо и легковые автомобили. Подешевели телерадиотовары, персональные компьютеры, сотовые телефоны и фотоаппараты.

Также снизились темпы роста цен на медицинские услуги, услуги образования и организаций культуры.

В лидерах продуктовой инфляции в округе оказалась капуста, которая за год подорожала в 2,5 раза. Также подорожали помидоры, лук и чеснок. Ускорился рост цен на молоко и молочную продукцию, яйца, сыры, хлеб и хлебобулочные изделия, макароны и крупы.

Подешевели красная рыба и икра, кальмары и сельдь, морковь и свекла, яблоки и лимоны. Замедлился годовой рост цен на свинину, курицу и колбасу. Они заметно дорожали в предыдущие месяцы.

Медленнее стали расти тарифы за вывоз и утилизацию ТБО за счет Томской области, потому что местное правительство с 1 апреля снизило стоимость вывоза ТБО до уровня декабря 2018 года.

Минимальная инфляция среди сибирских регионов сохраняется в Республике Алтай (3,1%).