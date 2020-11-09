Рост цен в России до конца года может ускориться

«До конца 2020 года на фоне низкой базы 2019 года следует ожидать некоторого ускорения годовой инфляции. Чтобы остаться в рамках таргетируемого значения — 4%, цены в октябре — декабре должны расти умеренными темпами, не превышающими 0,2−0,3% в месяц», — говорится в приложении к оперативному докладу Счетной палаты об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов за январь — сентябрь 2020 года.
Удорожание услуг по итогам 9 месяцев было незначительным — 2,35%. Динамика цен на услуги формировалась на фоне низкого спроса и в условиях ограничений на работу предприятий сферы услуг, пишет bfm.ru.
По итогам третьего квартала инфляция в годовом выражении превысила прогнозное значение в 3% и достигла 3,67%.
Ранее эксперты спрогнозировали рост цен на продукты к Новому году. В частности, цены на макаронные изделия могут вырасти к концу года, считают представители продовольственного рынка. Не исключается подорожание рыбы и морeпродуктов.