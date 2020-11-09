Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 ноября 4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Экономика

Рост цен в России до конца года может ускориться

Темпы роста цен до конца текущего года могут ускориться, сообщает ТАСС.

Рыба.
Рыба.
unsplash.com

«До конца 2020 года на фоне низкой базы 2019 года следует ожидать некоторого ускорения годовой инфляции. Чтобы остаться в рамках таргетируемого значения — 4%, цены в октябре — декабре должны расти умеренными темпами, не превышающими 0,2−0,3% в месяц», — говорится в приложении к оперативному докладу Счетной палаты об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов за январь — сентябрь 2020 года.

Удорожание услуг по итогам 9 месяцев было незначительным — 2,35%. Динамика цен на услуги формировалась на фоне низкого спроса и в условиях ограничений на работу предприятий сферы услуг, пишет bfm.ru.

По итогам третьего квартала инфляция в годовом выражении превысила прогнозное значение в 3% и достигла 3,67%.

Ранее эксперты спрогнозировали рост цен на продукты к Новому году. В частности, цены на макаронные изделия могут вырасти к концу года, считают представители продовольственного рынка. Не исключается подорожание рыбы и морeпродуктов.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость