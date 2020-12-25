Рост зарплаты, безопасность труда и рабочие места. Власти, работодатели и профсоюзы в Барнауле заключили трехстороннее соглашение

Подписание трехстороннего соглашения между администрацией Барнаула, объединением работодателей и объединением организаций профсоюзов состоялось в краевой столице в четверг, 24 декабря.

Действие документа, который определяет взаимодействие сторон и развитие социально-трудовой сферы, рассчитано на три ближайших года — с 2021 по 2023.

Трехстороннее соглашение подписали глава города Вячеслав Франк, председатель Алтайского краевого объединения организаций профсоюзов Иван Панов, а также председатель Барнаульского филиала объединения работодателей Алтайского края «Союз промышленников» Сергей Савельев и председатель регионального агропромышленного объединения работодателей Алтайского края Михаил Мозгов.

По словам главы краевой столицы Вячеслава Франка, данный документ преследует достижение важных социально-экономических целей.

«Подписание соглашения стало уже традицией и его важность очевидна. В нем отражены мероприятия по повышению заработной платы, производительности труда, снижению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, содействию занятости и повышению профессионального уровня работников. Главное — этот документ исполнять. Отмечу, что показатели, которые закладываются в соглашение, в целом достигаются», — подчеркнул глава Барнаула.

Принятое и подписанное соглашение главным образом направлено на повышение заработной платы работников городских предприятий.

Исходя из положений регионального соглашения и обстоятельств текущего года, принято решение сохранить в 2021 году темпы роста заработной платы на уровне текущего года.

В Барнауле администрация города , объединение работодателей и объединение организаций профсоюзов подписали трехстороннее соглашение. barnaul.org.

В частности, работодатели реального сектора экономики, где средняя заработная плата составляет менее 20 тысяч рублей, должны обеспечить темп роста не менее 120%, а в организациях, где средняя заработная плата превышает 20 тысяч рублей, но при этом менее 24 тысяч рублей, обязуются обеспечить темп роста зарплат на уровне не ниже 115%.

Что касается организаций, где средняя заработная плата более 24 тысяч рублей и менее 30 тысяч рублей, должны обеспечить темп роста на уровне не ниже 110%.

В тех организациях, где средняя заработная плата превышает 30 тысяч рублей, работодатели, согласно букве соглашения, обеспечивают индексацию зарплаты в связи с объективным ростом потребительских цен на товары и услуги.

По словам председателя Алтайского краевого объединения организаций профсоюзов Ивана Панова, сторонам социального партнерства за прошедший трехлетний период удалось выполнить практически все взятые на себя обязательства.

При этом, как подчеркнул представитель профсоюзов, необходимо уделить больше внимания исполнению документа, поскольку не всеми работодателями выполняется пункт по темпам роста заработной платы.

«Соглашение является основополагающим документом социального партнерства, оно станет основой для коллективных договоров и соглашений на предприятиях и организациях. Надеюсь, что реализация городского трехстороннего соглашение позволит добиться экономического роста и социальной стабильности на предприятиях и организациях Барнаула», — добавил Иван Панов.

Председатель Барнаульского филиала объединения работодателей Алтайского края «Союз промышленников» Сергей Савельев, в свою очередь, указал на то, что трехстороннее соглашение является документом, который закрепляет обязательства и в то же время позволяет сторонам более тесно взаимодействовать в процессе работы комиссии по регулированию трудовых отношений.

В Барнауле администрация города , объединение работодателей и объединение организаций профсоюзов подписали трехстороннее соглашение. barnaul.org.

Справка По итогу прошедшего трехлетнего периода отмечается рост заработной платы работников крупных и средних организаций на 28,8% до 39 302 руб. Заработная плата работников бюджетной сферы за указанный период индексировалась ежегодно, отдельное внимание уделялось работникам сферы культуры, спорта, дополнительного образования. Удалось обеспечить снижение производственного травматизма, в том числе со смертельным исходом на 10%. Текущий год был непростым для социально-трудовой сферы, но уже сейчас можно говорить о стабилизации рынка труда. Так, за последний месяц количество безработных граждан начало снижаться. По состоянию на 1 декабря 2020 года уровень безработицы составил 2,1%, что является самым низким показателем в городах Сибирского федерального округа. Также в Барнауле продолжается создание новых рабочих мест. За 11 месяцев текущего года их было организовано более 2,5 тысяч. За 2019 год было создано 3808 новых рабочих мест.

Накануне подписания соглашения на новый период проведена большая работа по его разработке и согласованию со всеми сторонами социального партнерства, велись переговоры между органами местного самоуправления города, объединениями работодателей и Алтайским краевым объединением организаций профсоюзов. Участники соглашения детально работали над разногласиями, принимали согласованные решения.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».