«Ростелеком» установил видеонаблюдение в котельных Волчихи

Работы шли в течение двух месяцев: в декабре «Ростелеком» провел оптическую сеть, настроил интернет и запустил 15 программно-аппаратных комплексов в пяти котельных, а в январе построил линии связи и смонтировал восемь камер еще в двух.

Видеонаблюдение необходимо для контроля за производством, в частности, за сохранностью угля. С помощью камер мы видим также расходы топлива и необходимость его доставки туда, где оно закачивается. Наблюдать за процессом можно со смартфона, но мне удобнее на стационарном компьютере. Услугу нам запустили в конце января, все работает хорошо, — сообщил директор МУП «Волчихинские КС» Владислав Шупыро.

Система видеонаблюдения консолидирует видеопоток с камер на объектах клиента, находящихся в разных локациях. Решение позволяет просматривать записи в онлайне, транслировать их на корпоративный сайт, получать push и email уведомления о событиях и вести поиск в архиве. При наличии доступа в интернет пользоваться услугой можно из любой точки мира, а смотреть записи — от 3-х до 90 дней в зависимости от тарифного плана. Контент хранится в зашифрованном виде в облаке «Ростелекома».

Сегодня в Алтайском крае услугой видеонаблюдения пользуются 1 525 компаний среднего и малого бизнеса. Мы подбираем камеры под потребности и предлагаем различные виды устройств: с качеством записи Full HD и широким углом обзора, купольные, цилиндрические, поворотные, с приближением и даже с сиреной на случай ЧС. Наши инженеры установят, настроят и протестируют оборудование, затем подключат доступ к личному кабинету через приложение на смартфоне или веб-браузере на компьютере. Технические специалисты поддерживают работоспособность системы 24×7, — сообщил директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.

Подробную информацию об услуге можно узнать по номеру 8 800 200 3000 или на сайте компании.

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