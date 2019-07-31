«Рот Фронт» и «Красный Октябрь» отсудили у алтайского производителя ирисок и барбарисок 800 тысяч

Кондитерские фабрики «РотФронт» и «Красный Октябрь» доказали в суде, что алтайский производитель конфет «Фабрика» незаконно использует их товарные знаки. Претензии они предъявили к «Карамели леденцовой Барбарисовой» и трем видам ирисок.

Что потребовали московские фабрики

Товарный знак «Барбарис» принадлежит московской кондитерской фабрике «Рот Фронт», «Золотой ключик» — фабрике «Красный Октябрь». Обнаружив в продаже конфеты барнаульской фирмы «Фабрика» — «Карамель леденцовая барбарисовая» и ириски «Молочный вкус», «Сливочный вкус» и «Вкус вареной сгущенки», — москвичи сделали закупку.

И решили, что их исключительные права на товарные знаки нарушены. Название барнаульских барбарисок сильно походило на ротфронтовское. А обертки местных ирисок имитировали «Золотой ключик».

Москвичи обратились к «Фабрике» и потребовали прекратить продажи. А поскольку барнаульские кондитеры не отреагировали, потребовали в суде денег за незаконное использование товарных знаков: 500 тыс. рублей за барбариски и 300 тыс. — за ириски.

Ириски барнаульской фирмы «Фабрика». glavkonditer.com.ru

Могли бы пойти на мировую

Надо сказать, что в спорах о правах на товарные знаки стороны нередко идут на мировую. В примеру те же «Рот Фронт» и «Красный Октябрь» в этом году потребовали от «Яркондитера» (Ярославская область) выплатить больше 1 млн рублей.

Ярославский производитель, как полагали москвичи, незаконно использовал их товарные знаки «Птичье молоко», «Школьные» и ряд других. В конце концов сговорились на 300 тыс. и заключили мировое соглашение. Но в споре с барнаульскими кондитерами до мира дело так и не дошло.

Барбариски барнаульской фирмы «Фабрика». glavkonditer.com.ru

Разошлись в суждениях

Фирма «Фабрика» заявила, что ничьи права не нарушила. Свои сладости она помечает товарным знаком «Главкондитер». Кроме того, название барнаульских барбарисок, а особенно ирисок отличается от московского.

На суде обе стороны представили диаметрально противоположные заключения патентных поверенных. Один утверждал, что сходство до степени смешения есть, другой, что, наоборот, никакого сходства нет.

Тогда судья краевого арбитража Виктория Зверева воспользовалась постановлением Верховного Суда, который пришел к выводу, что для установления степени сходства специальных (то есть экспертных) знаний не нужно — судья проводит оценку с точки зрения рядового потребителя.

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru.

Судья вникла в семантику

Вот, например, чем руководствовалась судья Виктория Зверева, вынося решение о барбарисках.

Из определения арбитражного суда по иску фабрик «Рот Фронт» и Красный Октябрь":

Исследуя звуковое и семантическое сходство сравниваемых товарных знаков «Барбарис» и «Карамель леденцовая Барбарисовая», суд отмечает, что это сходство обусловлено фонетическим и семантическим тождеством входящего в спорный товарный знак словесного элемента «Барбарис» с единственным охраняемым в товарном знаке по свидетельству РФ № 116 словесным элементом «Барбарис», который в данном случае является «сильным» элементом обозначения, способным выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака.

В итоге барнаульская кондитерская фабрика проиграла суд. Если она его не оспорит, ей придется заплатить за барбариски 500 тыс. рублей «Рот Фронту», за ириски 300 тыс рублей «Красному Октябрю». Полное решение суд изготовил и опубликовал 29 июля, оно еще не вступило в силу.

Алтайская таможня задержала контрафактную обувь «Gucci» и конфеты «Барбарис» пресс-служба алтайской таможни

Другие сладкие споры московских кондитеров

Холдинг «Объединенные кондитеры», в состав которого входят «Рот Фронт» и «Красный Октябрь», много лет последовательно судятся с другими российскими кондитерами, требуя от них деньги за незаконное использование товарных знаков.

Бдительность холдинг проявляет даже на таможне. В 2016 году фирма ТД «Евразия» пыталась импортировать в Россию из Казахстана 2,5 тонны барбарисок (под названием «Карамель со вкусом барбариса»).

Но груз притормозили таможенники — у них было письмо «Рот Фронта» о том, что именно он — правообладатель товарного знака «Барбарис». А обозначение «карамель со вкусом Барбариса» сходна с ними до степени смешения. Арбитражный суд признал фирму виновной в административном правонарушении — она должна была уплатить штраф в 100 тыс. рублей. Все 400 коробок конфет конфисковали.

Что известно о фирме «Фабрика»

Соучредителем фирмы «Фабрика» в 2019 году стал фонд социальной поддержки и защиты граждан «Свобода», до этого в течение нескольких лет учредителем была Алла Романовцева. «Фабрика» производит и продает конфеты под торговым знаком «Главкондитер».

Является экспортером — согласно данным сайта краевого управления по предпринимательству и рыночной инфраструктуры, крупный производитель кондитерских изделий. Клиенты фабрики — компании из разных регионов России, Республики Казахстан, КНР, Туркменистана, Монголии.