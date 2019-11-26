Розничным клиентам банка «Открытие» предложат заработать на Coca-Cola, Hermès, Cristian Dior и L`oreal

СК «Росгосстрах Жизнь» запускает новую инвестиционную стратегию «Мировые бренды» для розничных клиентов банка «Открытие». Она привязана к стоимости акций популярных потребительских компаний мира. С начала 2019 года в среднем стоимость акций этих компаний выросла более чем на +29%.

Эта новая инвестиционная возможность доступна даже клиентам без сформированного капитала, т.к. «Мировые бренды» пополнили линейку стратегий по продукту «Страйк» — ИСЖ с регулярными взносами от 25 тыс. руб. в год.

Стратегия «Мировые бренды» позволяет инвестировать в акции компаний с сильным глобальным брендом и максимальным присутствием в разных странах мира, которые являются яркими представителями потребительского сектора: Coca-Cola, Hermès, Cristian Dior и L`oreal.

Coca-Cola занимает шестое место в списке самых дорогих брендов Forbes и является одной из самых крупных пищевых компаний планеты. L`oreal — один из лидеров мирового рынка парфюмерии и косметики, Hermès и Cristian Dior —в списке стабильных и известных люксовых брендов мира.

Владимир Тураев,

руководитель по развитию инвестиционно-страховых продуктов СК «Росгосстрах Жизнь»:

Coca-Cola, Hermès, Cristian Dior и L`oreal — компании, которые демонстрировали устойчивый рост на протяжении последних пяти лет. Несмотря на кратковременные просадки, с конца 2014 года положительная динамика стратегии составила +138%. Одна из главных причин в том, что их продукция популярна и распространена по всему миру и не привязана к какому-либо рынку. Продолжающееся развитие благосостояния открывает дополнительные возможности для компаний из этих сегментов.

Программу ИСЖ «Страйк» со стратегией «Мировые бренды» можно оформить на пять лет в рублях. «Страйк» сочетает в себе преимущества ИСЖ и НСЖ: ежегодные взносы (участие в динамике рынка на всю сумму взносов уже с одного первого взноса), возможность получать налоговый вычет в размере 13% от взноса ежегодно и высокую страховую защиту. Аналогов продукта на страховом рынке сегодня нет.

Мария Саенко,

начальник управления развития страховых продуктов банка «Открытие»: