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Экономика
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Розничный кредитный портфель Россельхозбанка на Алтае превысил 14 млрд рублей

Кредитный портфель физических лиц Алтайского филиала Россельхозбанка превысил 14 млрд рублей, увеличившись с начала года на 700 млн рублей.

Фото из архива АО "Россельхозбанк"

За четыре месяца текущего года банк предоставил заемщикам свыше 4 тысяч кредитов на различные цели. Объём выданных займов превысил 2,34 млрд рублей.

Наибольшую долю в розничном кредитном портфеле занимают потребительские займы (с учетом пенсионных кредитов) — 74% или 1,74 млрд рублей, ипотека — 26% или 0,6 млрд рублей.

Высокие показатели роста выдач обусловлены запуском в 2020 году ряда новых программ ипотечного кредитования, таких как сельская ипотека, рефинансирование потребительских кредитов, а также улучшением условий действующих кредитных программ.

«Кредитные предложения Россельхозбанка на сегодняшний день являются одними из наиболее привлекательных на рынке. Сниженные ставки, оформление на любые цели, понятные требования к клиентам — вот наши преимущества», — отметил заместитель директора филиала Татьяна Руденко.

АО «Россельхозбанк»

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