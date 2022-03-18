Розочка к горлу. Что происходит с цветочным бизнесом в Алтайском крае и ждать ли букетного дефицита

Увеличение курса валют и закрытие европейского неба добавило головной боли цветочникам: ведь основная масса поставок приходит именно из-за рубежа. Полюбят ли барнаульцы отечественные гвоздички и розочки, и какой выход из ситуации видят предприниматели — в материале altapress.ru.

Хорошего мало

В основном импортные цветы приезжают в Алтайский край из Нидерландов, Эквадора, Кении и Колумбии, отмечают бизнесмены.

Егор Жданов,

директор сети «Цветы Опт Розница»:

— Мы старались избегать торговли нашим цветком, продавали преимущественно импорт. В основном — Эквадор, Израиль, Колумбия и прочее. Само собой, сейчас стало труднее. Обычно заказ из Эквадора формировался в Нидерландах в общей поставке. Фирмы, которые доставляли оттуда цветы авиакомпаниями, сейчас ищут какие-то другие способы. Проблема и в том, чтобы не только доставить товар, но и заплатить за него. Никто не знает, как рассчитываться с иностранными поставщиками. Хорошего мало.

Изменившийся курс валют и возникшие сложности с транспортировкой привели к тому, что стоимость цветов в Барнауле выросла в два-три раза.

Егор Жданов,

директор сети «Цветы Опт Розница»:

— Мы обслуживаем, как корпоративного клиента одну очень крупную компанию. Но в этом году она просто отказалась от цветов для мероприятия. Посчитала, что по коробке конфет и бутылке хорошего шампанского будет купить дешевле, чем заказать по маленькому букетику даже за 1−1,5 тыс. рублей.

Цветы , букет , флористика. unsplash.com

Никто не знал , что так будет

Некоторые предприниматели уверены, что эти беды могут кардинально изменить рынок. Неудивительно, ведь, по данным ассоциации «Теплицы России», доля импортных цветов в стране составляла 82% даже в пандемийном 2020-м году.

Ольга Козлова,

директор магазина «Букетная лавка»:

— Из-за прекращения воздушных сообщений мы не знаем, как и когда теперь получим следующую поставку. Однозначно то, что сейчас будет происходить трансформация рынка. Изменятся ассортимент и цены и в связи с этим — потребительские предпочтения. И все же искренне верю, что поставки из Голландии не прекратятся, ведь Россия — очень большой заказчик.

Также Ольга рассказала о том, где можно попробовать найти новых поставщиков (но не абсолютную замену старым).

«Розы выращивают в Казахстане и Узбекистане, появляются небольшие тепличные хозяйства и в ближайших регионах, например, в Новосибирской области. В Алтайском крае выращивают тюльпаны. И хризантему — в Барнауле. Но она никогда не будет такого качества, как в Нидерландах. Мы не догоним голландцев с многовековым опытом ни в объеме, ни в количестве видов, ни в красоте. У них все цветы самые лучшие — и по стойкости, и по размерам, и по сортам. Это несравнимо», — сокрушается Ольга Козлова.

Тюльпаны. Цветы. СС0

Похожего мнения придерживается и Егор Жданов. Он добавляет, что российские плантации не смогут обеспечить цветами абсолютно всех.

«Никто не знал, что так будет, не готовился. Поэтому могут возникнуть трудности с поставками и от наших производителей. Барнаульцам будет тяжело, потому что Москва и Петербург придут с очень большими деньгами и либо заберут у отечественных плантаций весь объем цветов, который будет выходить, либо просто выкупят хозяйства, чтобы обеспечивать себя. Уже слышал о том, что некоторые оптовые компании, владеющие собственными розничными магазинами, начинают отказывать клиентам в поставке» — объясняет Жданов.

По данным аналитиков «Интерагро», основные производители сосредоточены в Приволжском федеральном округе — здесь выращивают до 34,7% от всех свежих цветов в России. Далее идут Центральный федеральный (32%) и Северо-Западный (17,7%).

К отечественным поставщикам присматривается барнаульская сеть цветочных салонов «Флорис». «Часть поставок из-за рубежа прекратилась, но мы надеемся, что в ближайшее время все восстановится. Пока ведем переговоры с российскими компаниями, ищем максимально хорошие цены, чтобы не било по кошельку клиента», — говорит менеджер Екатерина.

Букет. Источник: buketland.com.ua

Дефицита нет

Некоторые предприниматели отмечают, что объем поставок из-за рубежа практически не изменился, а повышение цены связано не только с курсом валюты, но и с возросшим сезонным спросом.

Анастасия Садакова,

руководитель оптово-розничного магазина «Флор декор»:

— К Восьмому марта цены всегда хорошо поднимаются, и этот год — не исключение. Мы к этому были готовы, но клиенты, приходящие ежегодно, каждый раз удивляются. Думают, что цветок должен дорожать седьмого-восьмого числа, только вот поставка с новой ценой уже появляется в конце февраля. Дефицита нет, все приходит в обычном объеме, без цветка не сидим. Были небольшие задержки, ведь приходилось привозить товар наземным транспортом.

Как и во многих других магазинах, средняя стоимость букета в «Флор декор» выросла до 2 тыс. рублей.

«За полторы тысячи еще можно купить, но скромный-скромный-скромный. Раньше приходили, просили сделать букетик за 500 рублей — и ты не знал, что туда поставить. Сейчас та же ситуация, но с тысячей рублей. За нее можно взять всего лишь зелень, упаковку и три розы или ветку хризантемы», — говорит Анастасия Садакова.

Розы на «Скамье желаний». Евлампий Котькин / Barnaul22

Купили в ужасе по три розочки

Некоторые цветочники, глядя на повышение цен, готовятся к худшему развитию событий.

«Те, кто брал хорошие букеты за две тысячи рублей, в ужасе купили по три розочки. Даже сочинские тюльпаны неожиданно выросли на тридцать рублей — мы оплачивали предоплату по одной стоимости, а пришли — по другой. Если вдруг закупочные цены останутся такими, какими были к Восьмому марта, то, думаю, что со временем цветочные магазины начнут закрываться», — рассказывает представитель сети «Цветолайт», пожелавший остаться анонимным.

Также он добавил, что пока намерен ждать и, возможно, переходить к отечественному производителю. Также сделал прогноз: «Если в мире ничего не изменится, экзотических растений станет мало, найти такие букеты будет трудно. Самые лучшие розы растут в Эквадоре, очень жаль, если они исчезнут из магазинов».

Если поставщики не смогут отправлять цветы в Россию напрямую, то, возможно, растения в Алтайский край станут активно ввозить «в обход», через Казахстан.

Розы. открытые источники в интернете