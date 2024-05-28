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Экономика

РСХБ: инвесторам масложирового бизнеса целесообразно заходить в Урал и Сибирь

По итогам 2023 года урожай масличных в России составил 29,9 млн тонн, что в 2,8 раза выше показателя 2012 года. Лидерство по объёму производства сохранили регионы Волги, центра и юга страны. В качестве географических центров с наибольшим потенциалом прироста и реализации инвестиционных проектов на ближайшие годы выделяются Урал и Сибирь. Об этом рассказал руководитель центра отраслевой и технологической экспертизы Россельхозбанка Дмитрий Жиляков.

Масло.
Масло.
Фото предоставлено Россельхозбанком.

Рост эффективности растениеводства, консолидация земельных активов, запуск новых маслоэкстракционных заводов стимулируют расширение географии посевов масличных культур. Южные регионы Урала и Сибири сохраняют потенциал роста посевных площадей по этому направлению. Здесь маржинальность выращивания масличных выше, чем зерновых, а значит есть потенциал увеличения доли масличных в посевной площади, – объяснил Дмитрий Жиляков.

По оценке РСХБ, на Урале существует возможность запуска новых маслоэкстракционных заводов суммарной мощностью до 500 тыс. тонн в год, предлагаемая география – Челябинская, Курганская, юг Тюменской области. В Сибири потенциал – до 1 млн тонн в Алтайском и Красноярском краях, Кемеровской области.

Дмитрий Жиляков отметил, что в 2028 году с учётом ввода строящихся инвестиционных проектов обеспеченность Урала и Сибири сырьём для маслоэкстракционных заводов останется высокой, что создаст устойчивую базу для поставок в другие регионы и развития экспорта.

В целом за 11 лет производство масличного сырья выросло во всех макрорегионах, но особенно – на Урале и в Сибири. Главными факторами роста стали увеличение посевных площадей, в том числе возврат земель в сельскохозяйственный оборот, замещение кормовых культур в севообороте. Низкая база производства в регионе создает потенциал для бизнеса, т.к. расти с нуля проще, чем в условиях жесткой конкуренции, – рассказал Дмитрий Жиляков.

По итогам 2012-2023 гг. по производству масличного сырья лидирует ЦФО (рост более чем в 3 раза до 8 930 тыс. тонн в 2023 году), на втором месте по объёму – регионы ПФО (рост в 3 раза до 7 426 тыс. тонн), на третьем – юг (рост в 2 раза до 6 460 тыс. тонн). Названные экспертом Урал и Сибирь, пока ещё уступая в объеме, показывают самую высокую динамику. Так, на Урале за 10 лет производство увеличилось в 5,1 раза до 446,1 тыс. тонн, а в Сибири – в 7,5 раза до 3 153 тыс. тонн.

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