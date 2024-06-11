РСХБ на ПМЭФ-2024 выделил топ-3 категорий товаров по России

Эксперты Россельхозбанка провели анализ потребления фермерской продукции в разных регионах России и оценили динамику покупательской активности посетителей маркетплейса Своё Родное за 2024 год. Результатами исследования поделилась Елена Батурова, заместитель Председателя Правления РСХБ на сессии «Что мы едим: вчера, сегодня, завтра. Роль питания в устойчивом развитии» в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума. Самыми популярными категориями товаров товарами стали мясо и птица, сыры, яйца и молочные продукты.

Россияне всё больше переходят к осознанному питанию, выбирая продукты с натуральными безопасными составами, прозрачным происхождением и коротким сроком хранения. Категории фермерских товаров, альтернативных или органических продуктов питания также набирают свою популярность, регулируются государством и год от года увеличивают свои обороты в розничных сетях и сегменте HoReCa. Будущее и тренды рынка натуральных продуктов обсуждались также в рамках деловой программы ПМЭФ’24.

Эксперты РСХБ провели исследование потребительской активности на основе продаж более 125 тыс. товаров от 11,5 тыс. аграриев на маркетплейсе фермерских товаров Своё Родное. Суммарно россияне больше всего заинтересованы в натуральном мясе и птице (почти 21% всех заказов на платформе), сырах (16,6%) и яйцах и молочных продуктах (16,2%).

За десятилетия работы с аграриями Россельхозбанк смог накопить огромную экспертизу в вопросах поддержки микро, малых и средних предприятий в деле организации эффективного бизнеса в АПК. Один из вызовов — это сбыт их продукции, который должен быть максимально быстрым, поскольку натуральные продукты питания не могут храниться долгое время. Мы создали маркетплейс, на котором аграрии могут найти своего покупателя, а потребители – вкусные фермерские продукты в своем регионе. Платформа Своё Родное также позволяет россиянам более осознанно подходить к своему рациону и выбирать по-настоящему качественные продукты, — отметила Елена Батурова, заместитель Председателя Правления Россельхозбанка на сессии «Что мы едим: вчера, сегодня, завтра. Роль питания в устойчивом развитии.

Как распределись потребительские предпочтения в регионах России

Главными мясоедами оказались жители Республики Тыва, которые совершили 53% всех заказов именно в этом сегменте. В Республиках Калмыкия и Крым на него приходится по половине всех покупок фермерской продукции на маркетплейсе. В пятерку лидеров по потреблению в категории «Мясо и птица» также вошли Омская и Воронежская области (43% и 42% заказов).

Любители сыров в основном проживают Курганской и Мурманской областях, они приобретают фермерские сыры в каждом втором заказе. В Республике Карелия 40% всех покупок на платформе Своё Родное также приходятся на эту категорию, а в Приморском крае и Кировской области это число составляет по 33%.

Кабардино-Балкария является абсолютным лидером по потреблению в категории «Яйца и молочные продукты» (58% от всех заказов жителей республике). За ней следует Липецкая область (51%), Республика Карелия и Томская область (по 45%), а замыкает список Республики Северная Осетия-Алания и Башкортостан (по 42%).

Какая ситуация сложилась в двух столицах

Жители Москвы не имеют выраженных предпочтений по видам фермерской продукции. Одна пятая часть их заказов приходится на натуральные сыры, немного меньше на мясо и птицу (19%), а 15% - на свежие овощи и фрукты.

Аналогичная ситуация наблюдается в северной столице, жители которой также выбирают фермерские сыры (31% покупок на маркетплейсе в Санкт-Петербурге), мясо и птицу (19%) и товары из категории «Бакалея» (14%).

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