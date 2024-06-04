РСХБ направил 5 млрд рублей на благоустройство домов 11 тысяч семей на селе

Россельхозбанк является активным участником программы кредитования на благоустройство сельского жилья «Комплексное развитие сельских территорий». С начала её действия (с 2020 года) льготный кредит в банке получило более 11 тысяч жителей села по всей России на общую сумму свыше 5 млрд рублей.

1076 жителей Алтайского края и Республики Алтай на сумму 392 млн рублей воспользовались её преимуществами за пять лет. Самым пиковым по количеству выданных кредитов и сумме был 2023 год: 516 семей на сумму порядка 213 млн рублей. С начала года льготной программой кредитования уже воспользовалось жители 271 домовладения в сельской местности на сумму более 114 млн рублей. Лето, а, значит, и высокий сезон ремонтных работ, только началось, поэтому в РСХБ на Алтае ожидают и роста кредитования на благоустройство домовладений. Наиболее часто жители Алтайских регионов берут кредиты по этой программе на газификацию, водоотведение и ремонт.

В мае 2024 года Правительство РФ объявило о продлении программы развития инфраструктуры сельских агломераций (Распоряжением Правительства от 18 мая 2024 года №1184-р, №1185-р). На субсидирование кредитов по льготной ставке будут направлены дополнительные бюджетные средства.

Повышение качества жизни и развитие территорий за пределами городов являются частью этой программы, а Россельхозбанк как опорный банк АПК уделяет большое внимание улучшению инфраструктуры на селе. Клиентам в возрасте от 23 до 65 лет, постоянно проживающим на сельских территориях, льготный кредит даёт возможность провести монтаж оборудования для обеспечения своих хозяйств электро- и водоснабжением, водоотведением, отоплением и газоснабжением по договорам подряда, а также сделать ремонт в жилых помещениях. Полная стоимость кредита с учетом государственной поддержки составляет 3,875 – 7,300% годовых. Льготная ставка для клиента по таким кредитам составляет от 3,25 до 5% годовых.

Всё больше россиян выбирает жизнь в загородной местности, вместе с этим растёт потребность в льготных кредитах для сельских территорий. РСХБ уже пятый год выдает кредиты на благоустройство домовладений загородом, и мы видим постоянное устойчивое увеличение интереса наших клиентов к этой программе. На фоне роста ключевой ставки и ставок по кредитным программам банков количество субсидированных кредитов, выданных РСХБ за 2023 год, увеличилось в 17 раз. Всего за время действия программы банк оказал помощь по благоустройству сельских домов более 11 тысяч российских семей на общую сумму более 5 млрд рублей, — прокомментировала заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Юлия Деменюк.

Подробную информацию по кредитным продуктам можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 или 7787 для абонентов МТС, Мегафон, Билайн и Tele2 и на официальном сайте банка.

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