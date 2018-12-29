РСХБ предоставил малым формам хозяйствования 48,3 млрд рублей

Россельхозбанк за 11 месяцев 2018 года предоставил свыше 5,5 тысяч кредитов малым формам хозяйствования на общую сумму 48,3 млрд рублей. Из них в рамках программы льготного кредитования Банк выдал 30,9 млрд рублей, что в 1,6 раза превышает показатель аналогичного периода 2017 года.

Традиционно Банк оказывает фермерам поддержку в период проведения сезонных работ. На 1 декабря 2018 года РСХБ направил на финансирование СПР малым формам хозяйствования 31,3 млрд рублей. Объем выданных средств увеличился на 22% по сравнению с отчетным периодом прошлого года.

Также Россельхозбанк постоянно развивает комплекс предложений, направленный на обеспечение представителей малого агробизнеса необходимыми финансовыми ресурсами. Сегодня Банк предлагает специальный продукт для фермеров-членов АККОР. Он значительно упрощает процедуру оформления кредита и сокращает сроки рассмотрения заявки. По условиям кредитного продукта клиенты могут получить заемные средства на сумму до 5 млн рублей по льготной ставке 4,5% годовых.

Ирина Жачкина,

первый заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк»: