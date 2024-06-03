РСХБ: Россия в 77 раз увеличила экспорт индюшатины и занимает 2-е место в мире по её производству

Отрасль индейководства современной России демонстрирует высокие результаты по ряду направлений: производство выросло более чем в 19 раз, потребление — в 5,3 раза, экспорт — 77 раз, а уровень самообеспеченности инкубационным яйцом достиг 55%. О достижениях и перспективах направления рассказал руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Олег Князьков.

Производство

Производство мяса индейки в России демонстрирует стабильный рост на протяжении всего времени — с фактического зарождения в середине 2000-х гг. Так, за период с 2006 по 2023 гг. показатель увеличился с 22 до 422 тыс. тонн. Это прирост в 19,2 раза.

Лидеры отрасли — ГК «Дамате» с долей рынка 56,8% и ГК «Черкизово», которой принадлежит 13,5%.

Результаты 2023 года — далеко не предел. На 2024 год прогнозируется рост до 440 тыс. тонн, выход на полмиллиона — на 2025. Ожидаемый рывок следующего года связан с запуском уже заложенных новых производственных площадок в целом ряде регионов. А по итогам 2030 года, по ожиданиям РСХБ, отрасль приблизится к 700 тыс. тонн выпуска.

Потребление

За счёт диетических и гипоаллергенных свойств, а также благодаря росту доступного предложения индейка ускоренным темпами завоёвывает любовь потребителя. Например, с 2012 по 2023 гг. в рационе россиянина стало в 5,3 раза индейки больше — 2,75 кг в год. Примечательно, что если за рассматриваемый период потребление мяса увеличивалось умеренными темпами — на 1% в год, то в сегменте индейки этот среднегодовой прирост составляет 25%.

Экспорт

Наряду с активным удовлетворением потребностей россиян отечественные производители энергично поставляют излишки продукции на внешние рынки, где благодаря высокому качеству, платёжеспособному спросу, удобной логистике и продуманному маркетингу смогли добиться впечатляющих результатов. Так, в 2015-2023 гг. экспорт мяса и мясопродуктов индейководства из России вырос с 0,35 до 25,6 тыс. тонн, то есть в 77 раз.

Уже сегодня российская индейка лидирует на рынках индюшатины Китая с долей 80%, Саудовской Аравии с долей 54%, ОАЭ — 37%, всего же экспорт идёт в 36 стран. При этом внутренний рынок остаётся безусловным приоритетом: так, в 2023 году на внешние поставки пришлось лишь 6% производства, — рассказал Олег Князьков.

Инкубационное яйцо

Одним из самых значимых успехов отрасли стал прирост производства инкубационного яйца почти на 50% за год и на 90% — за два года. Такая динамика позволила значительно повысить независимость отечественного индейководства от поставок из-за рубежа, укрепить биозащищённость. Производство инкубационного яйца по итогам 2023 года составило 28,2 млн.

Хорошим подспорьем для отрасли стала эффективная работа комплекса «Донской индейки», которая в прошедшем году вывела более 1,7 миллиона суточных индюшат для производителей, у которых нет собственных мощностей по инкубации. В планах компании – запуск собственного родительского стада

Теперь цель отрасли — довести самообеспеченность с 55% до 80% по итогам 2026 года, отметил Олег Князьков.

Итоги и точки роста

Индейководство России демонстрирует устойчивость производства, удовлетворяя растущий потребительский спрос и расширяя экспортные поставки. За последние два года наши производители сделали мощный рывок и вывели нашу страну на 2-е место в мире по объёму продукции индейководства после США: мы сдвинули с этой позиции Германию, при этом таких грандов, как Польша, Испания и Франция, удалось обойти ещё раньше. Полагаю, что с каждым годом лидерские позиции России будут только укрепляться, — сказал Олег Князьков.

Эксперт оценил инвестиционные возможности в проекты отрасли ближайших лет в 44 млрд рублей — они могли бы увеличить выпуск продукции на 110 тыс. тонн, а инкубационного яйца — на 6 млн.

В качестве точек роста аналитик перечислил работу по селекции и генетике, инфраструктуру по хранению, заморозке продукции, фармацевтику для ветеринарии, реинжиниринг технологического оборудования для содержания и мясопереработке.

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