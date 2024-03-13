РСХБ запускает программу «Сохрани родники»

Забота об окружающей среде — один из главных приоритетов в экологической повестке Россельхозбанка. С 11 марта Фонд «Экология» начинает сбор пожертвований для природоохранного проекта по благоустройству источников «Сохрани родники». Полученные от акции средства будут направлены на благоустройство природных источников уже в 2024 году.

Родник — важный объект природы, который не только является источником воды для более крупных водоёмов, но и влияет на их экосистему. Исчезновение родников может привести к обмелению рек и озёр, а, значит, и к уменьшению мирового запаса пресной воды. Источники питают поля или леса, и нередко становятся водным ресурсом для ближайших поселений. Родники уязвимы к внешним факторам: загрязнениям, засухам, вырубкам лесов или антропогенному воздействию. Защита и благоустройство источников позволяет сохранить естественный природный баланс.

1 февраля 2024 года Фонд «Экология» заключил соглашение с «Русским Географическим Обществом», выступившим инициатором поддержки родников. С 11 марта Фонд начинает сбор пожертвований для природоохранного проекта по благоустройству родников «Сохрани родники».

Пожертвование на свободную сумму можно совершить на сайте Фонда. Сертификат номиналом 1 700 рублей также доступен для покупки в отделениях Россельхозбанка по всей стране. Каждому, кто сделал пожертвование, будет выслан именной сертификат «Сохрани родники». После восстановления источника клиенту на электронную почту придет письмо с информацией о факте его благоустройства с координатами места. Восстановленные родники постепенно образуют естественную сеть. Средства по сертификатам, приобретенным в период с 11.04.2023 г. до 01.05.2024 г. будут направлены на их благоустройство в летний период 2024 года, отправленные после этой даты пойдут на восстановление источников летом 2025 года.

Сохрани родники — важный проект Фонда «Экология» Россельхозбанка. На все собранные средства будет произведено благоустройство источников, которое предполагает расчистку и укрепление русла, установку деревянных настилов, обустройство и обеспечение доступа к прилегающей территории для отдыха местных жителей. Уже проводится народное голосование для выбора наиболее популярных мест рекреации Наше сотрудничество с «Русским географическим обществом» гарантирует постоянную поддержку благосостояния родников. Регулярно будут проводится анализы на предмет качества воды, включающие минеральный состав, наличие токсических веществ и микрофлоры, в том числе бактерий и микроводорослей, — отмечает Эльмира Морозова, директор Фонда «Экология».

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