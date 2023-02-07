РСМ Агротроник помогает сделать работу в поле точной и безопасной

Компания Ростсельмаш в декабре 2022 года получила награду в номинации «SMART решение года» за собственную разработку РСМ Агротроник Пилот 2.0. Это первая в мире гибридная технология автоуправления российского производства. По итогам ежегодной премии Digital Leaders-2022 экспертное жюри выделило самые эффективные цифровые продукты компаний — лидеров из разных отраслей.

Уникальность РСМ Агротроник Пилот 2.0 в том, что он является продолжением системы автоуправления Ростсельмаш для сельскохозяйственных машин на основе машинного зрения, технологии ГНСС и RTK. Совмещение этих технологий делает работу на агротехнике точной и безопасной.

Управлять сельхозпредприятием гораздо проще с применением современных технологий. Платформа РСМ Агротроник при помощи компьютера, телефона или планшета позволяет в режиме онлайн отслеживать маршрут каждой единицы техники. Для этого всего лишь нужен доступ в Интернет.

По словам специалистов компании «Агротрак», на большинстве агромашин Ростсельмаш уже при выпуске установлены все необходимые для работы РСМ Агротроник элементы. Например, платформа имеется на зерноуборочных комбайнах TORUM 785, RSM 161, T500, ACROS 595 Plus, на кормоуборочных комбайнах серии F 2000 и всех сериях тракторов.

Александр Кисленко. Фото: Юлия Морозова.

В ИП Глава КФХ Кисленко А.А. Хабарского района Алтайского края с РСМ Агротроник стали работать именно на тракторах.

— Впервые мы попробовали работу с системой РСМ Агротроник на тракторах 2000 серии. Это было в 2021 году, — говорит руководитель хозяйства Александр Кисленко. — Все работало отлично. Как компьютерная версия, так и мобильное приложение. Отображалась информация о каждой агромашине: сколько часов наработано в смену, какая площадь пройдена, маршрут, и даже технические характеристики. Например, расход ГСМ, работа двигателя. Это очень удобно, когда процесс можно контролировать, находясь непосредственно в хозяйстве или дистанционно. Система позволяет не только выгружать и анализировать данные по тракторам, но и напоминает о необходимости прохождения очередного ТО.

Александр Баранов. Фото: Юлия Морозова.

По словам Александра Баранова, руководителя ИП Глава КФХ Баранов А.Ю. Юргинского муниципального округа Кемеровской области, работа с платформой РСМ Агротроник, позволяет снижать влияние человеческого фактора на качество выполняемых работ.