Рубль на старте торгов умеренно укрепился к доллару

10 марта утром доллар умеренно снизился, а евро подрос на Московской бирже; рубль демонстрирует разнонаправленные изменения в основных валютных парах на фоне пониженной активности торгов на внутреннем валютном рынке, сообщает «Интерфакс».

Такая ситуация сложилась на рынке вследствие объявленных ранее Банком России ограничений на валютные операции в ответ на антироссийские санкции со стороны Запада.

По итогам первых трех минут торгов курс доллара составил 119,48 руб., что на 0,52 рубля ниже уровня предыдущего закрытия. Евро при этом подорожал до 129 руб. (+2 рубля к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 61,4 копейки к уровню закрытия 9 марта, до 123,76 рубля.

Доллар при этом оказался на 3,4 рубля выше уровня действующего официального курса, евро — на 2,56 рубля выше официального курса.

9 марта курс евро обновил исторический максимум и «уперся» в верхнюю границу. Ранее эксперт спрогнозировал рост курса доллара и евро на начало 2022 года.