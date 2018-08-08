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9 августа
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Рубль обвалился до предыдущего минимума

На фоне сообщений о новых антироссийских санкциях рубль упал к доллару, обновив апрельский минимум. Акции Сбербанка и ВТБ также начали дешеветь, сообщает РБК. Стоимость нефти снизилась на 3,2%.

Финансовый кризис, падение курса, рубль, доллар
Финансовый кризис, падение курса, рубль, доллар
Олег Богданов

Курс евро поднялся выше 75 рублей впервые с 8 мая, пишет РИА Новости. Доллар пробил планку в 65 рублей впервые с 11 апреля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Темп снижения курса рубля составляет почти 2% по отношению к доллару и евро.

8 августа стали известны подробности законопроекта о новых санкциях против России, который подготовили американские сенаторы, пишет «Лента.ру». Среди предложенных мер фигурируют запреты на покупку резидентами США российского суверенного долга и на расчеты российских банков в долларах.

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