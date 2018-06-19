Перевозчики: если тариф на проезд в Барнауле не повысят на 3-6 рублей, пострадают пассажиры

Почему перевозчики просят повысить тариф?

В письме представители отрасли бьют тревогу из-за резкого роста стоимости дизтоплива. Литр солярки с ноября 2017 года подорожал с 29 до 43 рублей.

Стоимость проезда не менялась с декабря 2016 года и составляет 20 рублей для всех автобусов. При этом владельцам транспортных карт при проезде в больших автобусах делают скидку в 1 рубль.

Авторы письма утверждают: если стоимость проезда не поднять вслед за ростом цен на дизтопливо, автобусный парк краевого центра не сможет стабильно обслуживать пассажиров.

"Сложившаяся ситуация не даёт нормально работать, развивать транспорт, повышать заработную плату, закупать новые автобусы", — говорится в письме.

Из-за того, что владельцы транспортных компаний не могут платить кондукторам и водителям достойную зарплату, часть работников уволились. Уже простаивают 10-20% автобусов. Бизнесмены предупреждают: если тенденция сохранится, маршруты будут массово закрываться. Это создаст неудобства пассажирам.

Перевозчики также утверждают, что в последний раз новые автобусы большой вместимости им удавалось купить в 2014 году. При этом, по их оценке, чтобы транспортная система Барнаула не деградировала, игроки этого рынка должны обновлять более 30 автобусов ежегодно.

Что еще просят перевозчики?

1. Вернуть разницу в стоимости проезда между большими автобусами и малыми. Традиционно проезд в маршрутках в Барнауле стоил дороже. Но при последнем увеличении тарифов оба вида автобусов уравняли. Это привело к тому, что пассажиров в автобусах большой вместимости стало меньше. Предприниматели просят вернуть разницу и предлагают, чтобы она составляла 3 рубля.

2. Увеличить компенсации за перевозку льготников и доплачивать за пенсионеров. По подсчетам бизнесменов, за каждого федерального или краевого льготника они недополучают 300 рублей в месяц (настолько себестоимость провоза выше стоимости проездного и компенсаций от властей).

За перевозку пенсионеров власти и вовсе не дают предпринимателям никаких денег. Пенсионеров возят по проездному, цену которого чиновники определили в 430 рублей. В итоге на перевозке каждого пассажира такой категории владельцы автобусов теряют 670 рублей, утверждают авторы обращения.

Почему они обращаются к врио губернатора, а не в мэрию?

О том, что стоимость проезда нужно повышать, транспортники говорят с августа 2017 года. Тогда они впервые представили мэрии пакет документов, необходимый для того, чтобы обосновать новые тарифы. Реакции чиновников не последовало, обращения перевозчиков остались без ответов, говорится в письме.

Тогда представители отрасли стали стучаться в краевые органы власти. В январе и мае они писали аналогичные письма Александру Карлину, на тот момент губернатору региона. Авторы обращений попросили главу правительства Алтайского края вмешаться в ситуацию.

В итоге Карлин поручил главе Барнаула Сергею Дугину представить свои предложения по тем вопросам, что поднимают перевозчики. В мэрии рассчитывали экономически обоснованный тариф, но решения так и не приняли. В апреле мэрия сообщила СМИ, что "считает преждевременными разговоры о повышении цены на проезд в городском транспорте".

Сейчас представители отрасли надеются, что врио губернатора региона Виктор Томенко пойдет им навстречу и убедит администрацию города повысить тарифы, а также решит вопрос с компенсациями.

Цитата из обращения перевозчиков:

— Мы понимаем, что в преддверии грядущих выборов (губернатора, пройдут в сентябре 2018 года,— прим. ред.) очень сложно решиться на столь непопулярную меру среди населения. Но ситуация стала критической и многие транспортные предприятия находятся на грани остановки.

Факт

Подписи под документом поставили руководители 11 транспортных компаний и индивидуальных предпринимателей, включая крупных:

"БарнаулПассажирТранс" (№1,10,23,25,40,104,108,109,111,112,113,118,119,123,124,125,126 и другие);

"Евробус плюс" (обслуживает маршруты №17,35,53);

"Гранд-Авто" (№19,57)

"СолГри" (№55,60);

"Вега-Транс" (№20,124к).

Сколько стоила одна поездка на автобусе в Барнауле в разные годы?

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