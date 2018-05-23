Дугин поручил разобраться с тем, что дети в пригороде Барнаула не могут добраться в школу

По информации председателя городского комитета по образованию Натальи Полосиной, в поселке проживает 155 школьников. Жители Сибирской долины ранее называли altapress.ru другую цифру — 261 ребенок. Десять детей учатся в 94-й школе поселка Бельмесево, остальные ездят на Южный.

До 2018 года все школьники из Сибирской долины были прикреплены к Бельмесево — именно из-за проблемы с поездками на 104-м автобусе их перевели в школы Южного. В результате утренние поездки в маленьких маршрутках №33 превратились в борьбу за места между взрослыми пассажирами и детьми.

Каким будет решение?

Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи переговорил с перевозчиком "БарнаулГорТранс", владеющим маршрутом №104ю, на тему заезда автобусов в Сибирскую долину за детьми, которые учатся в Бельмесево. Перевозчик готов изменить маршрут.

Также власти должны попросить руководство компании "АТП "АГАС-транс" увеличить количество автобусов на маршруте №33 для доставки детей в поселок Южный. Жители Сибирской долины считают, что эта инициатива не полностью решает их проблему.

Диана Заварзина,

жительница Сибирской долины:

— Какая в этом будет выгода перевозчику — большой вопрос. Действительно ли он увеличит число автобусов? Ведь ему даже невыгодно продлять маршрут вглубь поселка — так он отвечал на наши просьбы. И мэрия эту проблему тоже почему-то не рассматривает. А ведь с окраин Сибирской долины до остановки в начале поселка тоже приходится преодолевать приличное расстояние.

Будет ли автобус?

Решать проблемы детей Сибирской долины власти взялись после серии публикаций на altapress.ru и в других СМИ, а также интереса со стороны детского омбудсмена РФ Анны Кузнецовой. В ответ на жалобы жителей поселка она обвинила мэрию Барнаула в волоките и "длительном бездействии", и обратилась от своего имени в прокуратуру города с просьбой принять меры.

О полноценном школьном автобусе для поселка речи по-прежнему не идет, ведь предполагаемый маршрут "не соответствует требованиям безопасности дорожного движения". Тем не менее, в администрации города заявляют, что вопрос с организацией перевозок школьников "остается на контроле".