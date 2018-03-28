Дети из барнаульского поселка вынуждены ходить в школу по федеральной трассе

Чем опасен путь ребенка из Сибирской долины до школы

Большинство детей поселка учатся в школах на Южном. Каждое утро они борются за места в 33-й маршрутке. Это единственный общественный транспорт, который заходит в Сибирскую долину. Ходит он часто, но мест в нем немного — микроавтобусы очень тесные, за раз в одном могут уехать максимум 20 человек.

Детей школьного возраста в Сибирской долине 261 человек, и около половины из них нуждаются в общественном транспорте.

— Иногда бывает, что взрослые, которые торопятся утром на работу, не уступают места детям. В результате школьникам приходится ждать следующую маршрутку. Дошло до того, что моим детям приходится выходить из дома в школу в 6:45 — просто чтобы не попасть в пиковое время, — рассказывает Мария, жительница Сибирской долины.

Часть ребят учатся в Бельмесево. Им приходится сложнее всех. С 2018 года школьники из Сибирской долины прикреплены к школе №63 на Южном, но мамы 10 человек решили оставить своих детей на прежнем месте.

Те, кто учится во вторую смену, умудряются ездить на 104-м автобусе. Для этого им приходится ходить на остановку на Змеиногорском тракте. Многим детям приходится преодолевать каждый день по 2-3 км в одну сторону и столько же обратно.

— Мои дети учатся в 94-й школе. Они учатся во вторую смену и еще как-то успевают. А вот другие ребята с улицы Студенческой, одной из ближайших к Бельмесево, учатся в первую. Они не попадают на автобус — он стал ходить по неудобному расписанию. Поэтому дети ходят в Бельмесево пешком по Змеиногорскому тракту. Это около 4-х км в одну сторону. С такой нагрузкой и спортивных секций не надо. Ощущение, что мы в 50-х годах живем, — рассказывает Лилия, одна из многодетных мам.

Altapress.ru замерил два варианта примерного маршрута школьника до остановки на Змеиногорском тракте (там можно сесть на 104-й автобус) и до школы в Бельмесево. В первом случае получилось 2,4 км. Это как пройти от площади Октября до краевого суда на пересечении Интернациональной и проспекта Ленина. Во втором варианте вышло 3,2 км. Это расстояние аналогично отрезку дороги от площади Октября до улицы Льва Толстого.

Расстояние — не самая страшная проблема, считают жители Сибирской долины. Основную опасность они видят в том, что детям приходится добираться по оживленной федеральной трассе. Пешеходный переход на Змеиногорском тракте нерегулируемый, в темное время суток по нему ходить крайне опасно даже со светоотражающими эоементами.

Нет гарантии, считают родители, что ребенка не собьет машина или что он не сядет в автомобиль к "доброму дяде", который захочет его подвезти до школы. Они запрещают детям садиться в машину даже к знакомым, но все равно не могут быть уверены в их безопасности.

Что не устраивает родителей

Одна из самых активных мам Сибирской долины Диана Заварзина считает, что право на доступное образование ее детей нарушено. Она даже опубликовала петицию на сайте change.org с просьбой организовать школьный автобус.

Диана Заварзина,

жительница Сибирской долины:

— Почему у нас из самых отдаленных сел возят детей в школу, а наши должны в любую непогоду ходить на большие расстояния? Я не считаю это доступным образованием.

Другие мамы говорят, что когда они покупали участки и дома, им обещали, что в ближайшее время в поселке начнут строить школу и детский сад. Но до сих пор строительства этих объектов нет даже в планах. Дело в том, что вся земля в поселке частная, и построить здесь что-либо без разрешения собственников (застройщиков) нельзя.

— Чтобы возвести здесь школу и детский сад, администрация края должна выкупить часть земли. Но делать этого, судя по всему, никто не планирует, — говорит председатель ТОС "Сибирская долина" Екатерина Чугреева.

Почему нет школьного автобуса

Просить школьный маршрут у мэрии Барнаула жители Сибирской долины начали еще в 2014 году. Однако, по их словам, получили лишь "кучу отписок".

Из официальных ответов следует, что возможный школьный маршрут не соответствует требованиям безопасности. В Сибирской долине нет асфальта (есть только твердое покрытие — неровная "шуба", и то не везде), отсутствуют тротуары, дорожные знаки, разметка, освещение, разворотная площадка. Кроме того, выезд из Сибирской долины на Змеиногорский тракт небезопасен из-за левого поворота, следует из заключения межведомственной комиссии.

Диана Заварзина,

жительница Сибирской долины:

— А как же мы каждый день ездим на работу через этот небезопасный выезд? Очевидно, что там нужен светофор. Но мэрия предложила нам поставить его за свои деньги. Очень смешно.

Что предложили людям власти

Поскольку барнаульский комитет по транспорту не может обеспечить безопасный школьный маршрут в Бельмесево, комитет по образованию решил приписать всех детей поселка к школам в Южном. Это спровоцировало ежедневную борьбу за места в маршрутке по утрам.

Чтобы привести дороги в поселке в соответствие требованиям безопасности, необходимо оформить земельный участок, на котором они расположены, в муниципальную собственность. Затем нужно разработать проектно-сметную документацию и выделить деньги на обустройство трасс, установку светофоров, дорожных знаков. В бюджете города на 2015-2017 годы денег на это не было.

Мэрия Барнаула на запрос altapress.ru о ситуации в Сибирской долине не ответила в установленный законом срок.

Чего хотят жители Сибирской долины

Одного школьного автобуса Сибирской долине точно не хватит, ведь там можно ездить только сидя. И хотя дети учатся в две смены, поселку все равно нужно две-три машины.

Кроме того, жители Сибирской долины нуждаются в продлении 33-го маршрута. Сейчас он захватывает только начало поселка. Но в этом, с учетом состояния дорог, не заинтересован перевозчик. Так называемое "твердое покрытие" в поселке — это дорога, по которой приходится ехать в постоянной тряске. Даже третью остановку, расположенную в самом начале поселка, делали на свои средства жители. Но на дорогу, знаки и светофоры у них денег не хватит, говорят люди.

Диана Заварзина,

жительница Сибирской долины:

— Если бы у нас появился школьный автобус, это бы автоматически разгрузило 33-ю маршрутку. В ней, между прочим, тоже небезопасно ездить детям, но это почему-то мэрию не волнует. И я сомневаюсь, что в каких-нибудь богом забытых поселках края, откуда возят детей, все дороги соответствуют нормам и есть нужные дорожные знаки.

Жители Сибирской долины уверены, что если бы изначально всю землю в поселке не отдавали в частные руки, проблем бы не было. На двух участках, выделенных под школу и детский сад, уже могли бы построить эти объекты. И дороги могли бы проложить.

Проблему принадлежности земель и их перевода в муниципальную собственность должны решать власти, а не люди, которые платят ипотеку за свои дома, считают жители Сибирской долины.